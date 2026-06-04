Para seguir negociaciones

CNTE acudirá a Segob y liberará casetas en accesos a CDMX

La CNTE acudirá a la Segob para continuar negociaciones con el Gobierno federal y liberará casetas en accesos a la CDMX y estados

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación durante su protesta
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación durante su protesta Foto: Cuartoscuro
Por:
La Razón Online

La Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación confirmó que acudirá este jueves a las diez de la mañana a la Secretaría de Gobernación (Segob), como parte del seguimiento a la mesa tripartita con el Gobierno federal.

De forma paralela, integrantes de la CNTE realizarán la liberación de casetas en accesos de entrada y salida de la Ciudad de México, con réplicas en distintos estados.

La actividad iniciará a la misma hora que la reunión en Segob en tres puntos principales.

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En la caseta de San Marcos participará la Sección XXII; en La Venta estarán las secciones VII, XVIII y XXXIV; mientras que en Tlalpan se concentrarán integrantes del Área Metropolitana y de la Sección XIV.

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