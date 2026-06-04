CNTE acudirá a Segob y liberará casetas en accesos a CDMX

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación durante su protesta

La Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación confirmó que acudirá este jueves a las diez de la mañana a la Secretaría de Gobernación (Segob), como parte del seguimiento a la mesa tripartita con el Gobierno federal.

De forma paralela, integrantes de la CNTE realizarán la liberación de casetas en accesos de entrada y salida de la Ciudad de México, con réplicas en distintos estados.

La actividad iniciará a la misma hora que la reunión en Segob en tres puntos principales.

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En la caseta de San Marcos participará la Sección XXII; en La Venta estarán las secciones VII, XVIII y XXXIV; mientras que en Tlalpan se concentrarán integrantes del Área Metropolitana y de la Sección XIV.