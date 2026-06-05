CNTE bloquea, nuevamente, avenidas principales de CDMX: Insurgentes, Reforma, Eje Central…

Bloqueo de la CNTE sobre Paseo de la Reforma este viernes 5 de junio.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquean nuevamente las principales avenidas de la zona Centro de la Ciudad de México este viernes 5 de junio, pese a las mesas de diálogo que se han instalado con el Gobierno federal.

Autoridades capitalinas advirtieron que, desde la mañana de este viernes, manifestantes bloquean importantes avenidas de la capital mexicana como:

Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de Tacuba

Insurgentes Sur a la altura de Dr. Gálvez

Paseo de la Reforma entre Violeta y la Diana Cazadora

#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en ambos sentidos de Reforma entre Violeta y la Diana Cazadora, así mismo Insurgentes entre Av. México Tenochtitlan y la Glorieta de Insurgentes, por manifestantes en la zona. #AlternativaVial Circuito Interior y Av. Chapultepec. pic.twitter.com/EgeWSa4Ad8 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 5, 2026

Con esta manifestación, la CNTE cumple cinco días de protestas en la Ciudad de México y/o en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Ayer, integrantes de la Coordinadora tomaron varias casetas que afectaron ingresos y salidas de la capital mexicana.

Lo anterior para continuar con su exigencia por mejoras salariales, abrogación de la Ley ISSSTE del 2007, entre otros puntos para los cuales han exigido soluciones en diversas jornadas de protestas durante los últimos años.

#PrecauciónVial | Manifestantes bloquean la circulación en ambos sentidos de Av. Insurgentes a la altura de Dr. Gálvez. #AlternativaVial Av. Revolución y Universidad. pic.twitter.com/m1yPh0Ggtm — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 5, 2026

La CNTE ha amagado con boicotear la Copa Mundial de Fútbol, que se inaugura el jueves en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, y con extender el paro a lo largo de la celebración del torneo.

Más temprano, la Sección IX de la CNTE convocó a un mitin en la Glorieta del Ahuehuete, cerca de Metro Insurgentes, para exigir un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lo anterior el mismo día en que la mandataria federal se pronunció acerca de las demandas de la Coordinadora, en su Conferencia del Pueblo, y aseguró que, si bien habrá diálogo y nunca se recurrirá a la represión, un aumento salarial del 100 por ciento es inviable.

No desalojaremos a la CNTE ni caeremos en provocaciones: Sheinbaum

La mañana de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció nuevamente sobre las demandas de la CNTE y aseguró que no se desalojará a sus integrantes de los plantones cercanos al Zócalo, el cual albergará un fan fest por la inauguración del Mundial.

Claudia Sheinbaum, durante la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de video

Durante su Conferencia del Pueblo, la mandataria federal acusó que hay grupos que intentan provocar al Gobierno federal para que se incurra en represión, aunque aseguró que muchos de ellos van encapuchados, por lo que “no sabemos si son maestros”.

A pesar de ello, aseguró que no se incurrirá en ningún acto de este tipo y que “no vamos a desalojar”, pues, dijo, “eso es lo que quieren”.

Con información de Tania Gómez.

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