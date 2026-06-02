CNTE exige mesa con Sheinbaum tras acusar represión contra maestros

Integrantes de la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acudió este martes a la Secretaría de Gobernación (Segob) para fijar su postura política tras los hechos registrados durante la movilización del 1 de junio y exigir una mesa directa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Dos integrantes de la sección 14 de Guerrero resultaron lesionados, de acuerdo con el posicionamiento leído por Humberto Frausto Orozco, secretario general de la sección 34 de Zacatecas. El dirigente señaló que el profesor Columbo González González perdió un ojo tras recibir un impacto, mientras que Octavio Romero Jerónimo presentó una lesión severa en la mejilla izquierda.

Entre las demandas centrales, la CNTE colocó la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa y la instalación de una mesa de negociación con la mandataria federal. “No venimos en afán de provocar o caer en provocaciones. El objetivo es lograr nuestras demandas centrales”, expuso Frausto Orozco.

Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México, afirmó que el plantón continuará alrededor del Zócalo capitalino y sostuvo que la protesta ya se extendió desde Madero y Allende hasta Belisario Domínguez, además de puntos de Paseo de la Reforma, entre el Monumento del Caballito y la Estela de Luz.

A la reunión en Gobernación, según informó la dirigencia magisterial, acudirían la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. La CNTE aseguró que buscaría respuestas concretas y no sólo la continuidad de pláticas con funcionarios federales.

Integrantes de la CNTE en protesta en la CDMX. ı Foto: Especial.

Otro de los señalamientos apuntó al cierre del Zócalo. Frausto Orozco acusó que ese espacio, elegido por el magisterio para expresar sus demandas, se encuentra “fuertemente amurallado” y con presencia policiaca para impedir el acceso de los contingentes.

Jenny Araceli Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca, sostuvo que la movilización no busca privilegios, sino una jubilación digna. “Ya no estamos para más mesas de diálogo. Requerimos respuestas puntuales de las demandas que ya conoce este Gobierno Federal”, afirmó.

Elvira Vélez Morales, secretaria general de la sección 14 de Guerrero, acusó negligencia en la atención médica a los docentes heridos. Según la dirigente, uno de los maestros permaneció varias horas sin recibir atención adecuada en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Tras las preguntas de la prensa, la CNTE informó que no presentará por ahora una denuncia formal ante la fiscalía por las lesiones ocurridas durante la protesta. La dirigencia sostuvo que mantendrá la denuncia pública a través de medios y plataformas digitales.

Marcelino Rodarte, de Zacatecas, aseguró que la coordinadora no ha renunciado al diálogo, pero exigió resultados. “Hoy esperamos salir de aquí con respuestas claras a las peticiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación”, señaló.

Sin anunciar nuevas acciones inmediatas, la dirigencia magisterial indicó que sus órganos internos definirán los siguientes pasos en caso de no obtener respuesta. “Hay o no hay mesa con la presidenta de la República, hay o no hay respuesta sobre la abrogación a la Ley del ISSSTE y hay o no hay respuesta concreta sobre la abrogación a la reforma educativa”, puntualizó la representación de la CNTE antes de ingresar a la reunión.

Aspecto de una protesta de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en la CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT