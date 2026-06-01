CNTE instala nuevo plantón en calle 20 de Noviembre, en el Centro de CDMX.

Se suma al de 5 de Mayo

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron un nuevo plantón en la calle 20 de Noviembre, cerca del Zócalo de la Ciudad de México.

Dicho movimiento de los maestros se realizó después de un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mismo que dejó al menos un herido.

Los integrantes de la CNTE buscaban ingresar a la plancha del Zócalo capitalino, por lo que intentaron derribar las vallas metálicas que resguardan la zona en la que se encuentra el Palacio Nacional.

🚨⚠️ Integrantes de la CNTE intentaron romper las vallas que fueron colocadas sobre 20 de Noviembre, para disuadir su intento de llegar al Zócalo en la marcha que llevan a cabo este lunes.https://t.co/V4tb1Glyar pic.twitter.com/O342hKkV81 — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 1, 2026

Los docentes comenzaron a instalar casas de campaña, colocar lonas y colocar pertenencias a lo largo de la calle 20 de Noviembre, cerca de Venustiano carranza e Izazaga.

De esta forma, ya sumaron 2 plantones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la CDMX. El primero se colocó en la calle 5 de Mayo.

Plantón de la CNTE afecta a comerciantes y amenaza el Mundial 2026

El nuevo plantó de la CNTE provocó que algunos negocios cerraran sus cortinas, otros operaban con la cortina a medio abrir. Hasta el momento, los comerciantes permanecen con incertidumbre por el nuevo plantón.

Este nuevo episodio de protestas de maestros ocurrió a 10 días de la inauguración del Mundial 2026, evento que la Coordinadora pretende dinamitar con sus manifestaciones.

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019

Un incremento salarial del 100% directo al sueldo base

El regreso a un sistema de pensiones solidario (sin el esquema de Afores)

El cese a los descuentos salariales aplicados a los docentes que han faltado por participar en las movilizaciones

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JVR