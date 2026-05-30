Sección 22 sale sin acuerdo tras mesa en Gobernación

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) obtuvo en la Secretaría de Gobernación (Segob) un acuerdo de reparación del daño por el ataque contra docentes ocurrido en Villa de Mitla, Oaxaca, tras una negociación de más de seis horas con autoridades federales y estatales.

Afuera de la dependencia federal, sobre avenida Bucareli, integrantes del magisterio oaxaqueño permanecieron a la espera de la salida de sus representantes, quienes entraron a la mesa tripartita luego de dos días de suspensión por la agresión contra profesores.

El encuentro reunió a los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, así como el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, con una comisión de 18 docentes encabezada por Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22.

Por los hechos registrados en Mitla, la disidencia exigió sanciones contra el presidente municipal con licencia, Esaú López, a quien responsabiliza por la agresión. La dirigente planteó que el caso no debe limitarse a la separación del cargo y pidió que las autoridades avancen hacia consecuencias penales.

Los representantes de la CNTE sostuvieron que lo ocurrido en Mitla no fue una confrontación entre grupos, sino un ataque directo contra docentes por parte de hombres que, dijeron, utilizaron armas de fuego contra los manifestantes.

Durante la mesa, las autoridades aceptaron cubrir afectaciones materiales derivadas de la agresión. El acuerdo incluye el pago por vehículos dañados y teléfonos celulares que maestros reportaron como perdidos durante los hechos.

A la reunión también acudió el fiscal de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez, quien informó al magisterio sobre carpetas de investigación abiertas por la agresión. De acuerdo con el balance sindical, la Fiscalía estatal ya cuenta con la declaración del edil con licencia, aunque no hubo un compromiso sobre una sanción específica.

Pérez Martínez informó que de los 79 puntos presentados en su pliego de demandas estatal, “nos han dado respuesta a algunas peticiones, y otras no, por lo que nuevamente vamos a una valoración en nuestra asamblea estatal, que sesionará este 30 de mayo”.

La abrogación de la Ley del ISSSTE y de la reforma educativa continúan fuera de los acuerdos concretos entre las tres partes. En ese sentido, la disidencia magisterial definirá en asamblea sus siguientes acciones. La CNTE mantiene como horizonte el paro nacional del 1 de junio, con movilizaciones en Oaxaca y presencia de contingentes de otras secciones en la Ciudad de México.

A pesar de la reapertura al diálogo con las autoridades federales y estatales, la Sección 22 mantuvo su plan de acción en Oaxaca, con movilizaciones en casetas de peaje y la terminal de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como los accesos al aeropuerto internacional de la capital del estado, lo que generó retrasos y afectación a decenas de pasajeros.