CNTE bloquea, otra vez, vialidades de CDMX; afecta Reforma, Insurgentes...

Integrantes de la CNTE en protesta en la CDMX.

Este martes, un grupo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquean la vialidad en puntos principales, como Paseo de la Reforma, entre Circuito Interior y Violeta, además de Insurgentes.

Al inicio de su movilización, algunos integrantes de la CNTE instalaron un plantón sobre la avenida Paseo de la Reforma, desde la Torre del Caballito a la Estela de Luz.

“#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en ambos sentidos de Circuito Interior entre Benjamín Franklin y La Raza, por manifestantes a la altura de Paseo de la Reforma. #AlternativaVial Parque Lira, Insurgentes, Eje 3 Norte, Anillo Periférico y Viaducto”, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de sus redes.

Además de estas afetaciones, los maestros causan también complicaciones en el Centro Histórico. El MUNAL, por ejemplo, cerró sus instalaciones hasta nuevo aviso.

El Congreso de la Ciudad de México cambió de sede para su periodo extraordinario de sesiones debido al plantón que mantiene la Coordinadora en la calle de Donceles.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación también mantiene un bloqueo frente a la Bolsa Mexicana de Valores.

La mañana de este martes, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación informó que aceptó acudir a la mesa de diálogo con las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Gobernación (Segob), en donde, adelantó, no solo escuchará las propuestas del Gobierno federal, sino que condenará la “represión” de la marcha del lunes.

En entrevista para el programa Azucena en Fórmula, el maestro Luis Alberto López, de la Sección XXII de la CNTE informó que, después de una larga deliberación, los integrantes de la CNTE aceptaron acudir a la reunión prevista para las 10:00 horas de este martes.

🚨Tal como advirtieron, maestros de la CNTE bloquean Circuito Interior a la altura de Reforma.



🗞️📹@ulisess_s18 vía @Radio_Formula pic.twitter.com/6m5HvNCEW9 — Azucena Uresti (@azucenau) June 2, 2026

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