SRE descarta riesgo para turistas del Mundial por protestas de la CNTE

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajores de la Educación (CNTE)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que México está listo para recibir a turistas durante el Mundial, pese a las protestas recientes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México y a los señalamientos sobre caos vial en la capital.

Roberto Velasco Álvarez, canciller y titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que México cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para recibir a los aficionados durante el Mundial, pese a las protestas recientes de la CNTE, los bloqueos y las obras en la Ciudad de México.

El canciller sostuvo que las críticas sobre la Ciudad de México forman parte de una percepción constante sobre su movilidad y dinámica cotidiana. Sin señalar a una persona en particular, afirmó que “siempre hay alguien” que describe a la capital como un caos.

De acuerdo con Velasco, 24 millones de personas viven, transitan y realizan sus actividades todos los días en la zona metropolitana. El funcionario aseguró que los visitantes podrán disfrutar la gastronomía, el futbol y la oferta cultural de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La Ciudad de México hace petición a los aficionados que vengan al Mundial 2026. ı Foto: Especial

Para la SRE, las manifestaciones no modifican la capacidad del país para recibir el torneo. Velasco señaló que México es una democracia con libertades y reconoció que los movimientos sociales forman parte de la vida pública nacional.

Respecto a las protestas, el canciller afirmó que existe atención permanente de las autoridades para atender ese tipo de situaciones. “Somos una democracia, somos un país de libertades, de libertad de expresión”, expresó.

Velasco sostuvo que México recibirá por tercera ocasión una Copa del Mundo como país anfitrión y confió en que los turistas tendrán una experiencia positiva durante su visita. “Estoy seguro que pasará un tiempo maravilloso en nuestra capital”, señaló.

La declaración formó parte de la conferencia posterior a la tercera sesión plenaria de la Comisión Binacional México-Alemania, encabezada por Velasco y por el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul.

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MSL