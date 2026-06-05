Proponen a la CNTE aseguradora pública; ahora tomó casetas

El Gobierno de México llegó al cuarto día de negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con una propuesta dirigida al sistema de retiro, uno de los puntos más sensibles dentro del reclamo magisterial. El planteamiento incluye reforzar el sistema PensiónISSSTE y crear una aseguradora pública para cubrir el pago mensual de cuotas para personas jubiladas del régimen de cuentas individuales.

La propuesta apunta a construir una opción pública para los trabajadores del Estado que permanecen bajo el régimen de cuentas individuales. De acuerdo con información oficial, el planteamiento forma parte de una estrategia gradual para avanzar en principios públicos y solidarios en beneficio de titulares de cuentas administradas bajo ese modelo.

El Dato: El secretario de Seguridad de la CDMX, Pablo Vázquez, denunció que en la protesta del lunes de la CNTE se infiltró un grupo de encapuchados “con una agenda distinta”.

El director general del ISSSTE, Martí Batres, expuso el proyecto durante la reunión de ayer con representantes de la CNTE. También estuvieron los titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, y de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

El fortalecimiento de PensiónISSSTE aparece como el eje de la propuesta federal, debido a que es la única Afore 100 por ciento pública del país. Batres Guadarrama sostuvo que esa institución puede convertirse en una alternativa para mejorar las pensiones de quienes cotizan dentro del esquema de cuentas individuales.

Como parte del diagnóstico presentado ante el magisterio, el Gobierno federal atribuyó consecuencias negativas a la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, impulsada durante la administración de Felipe Calderón. Ese cambio sustituyó el régimen público, solidario e intergeneracional de pensiones por un sistema de cuentas individuales administradas, en su mayoría, por Afores privadas.

Maestros mantienen el bloqueo a instalaciones de Pemex, en Oaxaca, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

Dentro de la ruta planteada, la aseguradora pública tendría como función exclusiva la administración y entrega mensual de cuotas a personas retiradas, en coordinación con PensiónISSSTE. El comunicado oficial señaló que actualmente no existe una institución pública con ese propósito específico.

Además del tema pensionario, la reunión abordó la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), una de las demandas centrales de la CNTE. El secretario de Educación reiteró el compromiso asumido por la Presidenta Claudia Sheinbaum para eliminar ese organismo mediante un proceso de escucha “de todos los maestros y escuela por escuela”.

Durante el encuentro, Rosa Icela Rodríguez reiteró el respeto del Gobierno federal a la manifestación pacífica. Sin embargo, también pidió evitar afectaciones a niñas y niños que atraviesan la etapa final del ciclo escolar, en medio de las protestas y bloqueos vinculados con las demandas del magisterio.

6 policías de la CDMX, al menos, heridos en protestas de la CNTE

Ante las movilizaciones en la Ciudad de México, la secretaria condenó la violencia y el vandalismo “venga de donde venga”. Según el comunicado, la funcionaria también manifestó desacuerdo con las afectaciones a la movilidad de habitantes, comerciantes, empleados y visitantes del Centro Histórico por el cierre de calles.

Las negociaciones entre el Gobierno federal y la CNTE entraron así en una nueva fase, con dos ejes principales dentro de la agenda pública. Por un lado, la revisión de los efectos de la Ley del ISSSTE de 2007 y la propuesta de una aseguradora pública para el pago de pensiones; por otro, la ruta para desaparecer la Usicamm.

Al cierre de la reunión, Rodríguez Velázquez sostuvo que la administración federal mantendrá el diálogo con el magisterio. “Este gobierno no reprime, no amenaza”, afirmó la secretaria, al señalar que el Ejecutivo mantiene su postura de respeto a los derechos humanos.

La responsable de la política interior del país añadió que el Gobierno federal volvió a reunirse con la CNTE para mantener abierta la mesa de diálogo y atender sus demandas.

“Tenemos la convicción de que sólo así será posible alcanzar pronto un acuerdo”, escribió en redes sociales poco después de las negociaciones de este jueves.

Destrozos, “provocación contra Gobierno”

| Por Claudia Arellano |

Los actos de vandalismo y destrozos registrados en los últimos días forman parte de una estrategia de provocación contra su administración, consideró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que su Gobierno no responderá con medidas represivas.

En conferencia, la mandataria federal sostuvo que detrás de estos hechos existe la intención de generar confrontación y proyectar una imagen negativa del país tanto a nivel nacional como internacional.

“Quienes hacen estos destrozos pienso que están provocando, pero al mismo tiempo, hay un discurso de la ultraderecha mexicana que dice que hay que actuar contra el régimen. Quieren que haya represión. No va a haber represión”, declaró.

Sin referirse de manera directa a algún grupo en particular, Sheinbaum Pardo reiteró que su administración mantendrá su política de respeto a las libertades y al derecho a la manifestación, pero sin recurrir al uso de la fuerza como mecanismo de respuesta ante las protestas. Consideró que los hechos violentos ocurren en un contexto en el que distintos sectores buscan desacreditar al Gobierno federal y afectar la imagen del país.

En ese sentido, señaló que cualquier acto de violencia que trascienda al ámbito internacional termina por perjudicar a México, especialmente en un momento en que el país se prepara para recibir la atención del orbe con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Todo acto de violencia que llega al extranjero es un acto con el que se intenta manchar al país. Hay mucha provocación. Los extremos se juntan “, sostuvo.

La Presidenta añadió que en los “regímenes anteriores esto ni salía en los medios, no hacían un escándalo, y (ahora) quienes hacen estos destrozos, pienso que están provocando”.

Al mismo tiempo, añadió, “hay un discurso de la ultraderecha mexicana que dice: ‘Hay que actuar contra el régimen’. Entonces, pues están haciendo un juego a la ultraderecha, si no es que son lo mismo. ¿Qué quieren? Pues que haya represión, y no va a haber”.

El pasado miércoles, en referencia a las manifestaciones violentas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dijo que no va a caer “en ninguna provocación, como muchos quieren, como antesala del Mundial” de futbol, porque “no somos Díaz Ordaz”.

Subrayó que los titulares de las secretarías de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Educación Pública, Mario Delgado, “tienen toda la atribución para llegar a acuerdos (con los maestros), y si no se puede por temas presupuestales, tampoco vamos a ofrecer algo que no podemos cumplir. En caso de que tengan alguna duda, me buscan, pero ahí está la mesa de diálogo abierta”.

Docentes toman casetas y cruces fronterizos tras 4 días de huelga

| Por Elizabeth Hernández |

Mientras la comisión negociadora permanecía en la Secretaría de Gobernación (Segob), en la calle la presión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomó otro ritmo. Los contingentes liberaron peajes en accesos carreteros a la Ciudad de México y replicaron acciones en distintos puntos del país.

A lo largo del día, docentes iniciaron la liberación de plumas en Tlalpan, San Marcos, La Venta y Ojo de Agua. Los puntos forman parte de corredores de la capital del país hacia Cuernavaca, Puebla, Toluca y Pachuca, donde automovilistas pasaron sin cobro durante la jornada.

Fuera del Valle de México, la Sección 22 de Oaxaca concentró actividades en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, la terminal de abastecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la caseta de Huitzo. En Chiapas, integrantes de la Sección 7 cerraron accesos de Tuxtla Gutiérrez y sumaron esa acción al plantón que mantienen en el centro de la capital estatal.

Guerrero tuvo una de las réplicas sobre la Autopista del Sol. Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) liberaron el paso en la caseta de Palo Blanco, en la salida sur de Chilpancingo. Baja California sumó una protesta fronteriza en El Chaparral, en Tijuana, con filas y afectaciones al tránsito.

Frente a versiones que calificaron la liberación de peajes como extorsión, la representación del magisterio rechazó el señalamiento. “No, es paso libre ante una situación de encarecimiento incluso en esta parte de los peajes”

Sin una definición sobre una reunión directa con la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) mantuvo como demanda central la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, así como una jubilación digna para el magisterio y demás empleados públicos.

Profesores tomaron la caseta México-Cuernavaca, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

Durante la conferencia posterior a la mesa con funcionarios federales, Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, afirmó que la representación docente acumula tres reuniones con secretarios de Estado, pero no ha recibido una ruta para el diálogo con la mandataria. “Hoy no tuvimos respuesta respecto a la mesa directamente con la Presidenta y la CNTE”, expuso.

Aunque el Gobierno federal presentó un planteamiento para trabajadores sujetos a cuentas individuales, la comisión de negociación aclaró que no aceptará ese esquema sin consultar a sus bases. La decisión pasará por secciones, asambleas estatales, la Asamblea Nacional Representativa y contingentes que participan en la huelga nacional.

En ese punto, Pérez Martínez marcó distancia frente al alcance de la propuesta oficial. “Nosotros no hemos aceptado de ninguna manera que cubra nuestra demanda central, que es la abrogación de la ley del ISSSTE”, dijo la dirigente.

Previo al encuentro, la CNTE llegó a la Segob con un posicionamiento de rechazo a las respuestas presentadas un día antes por esa dependencia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el ISSSTE. Sostuvo que los planteamientos oficiales “no cubren la solución” a sus exigencias.

A cuatro días del inicio de la huelga nacional, el magisterio afirmó que la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) no equivale, por sí sola, a la abrogación de la reforma educativa.

La comisión también reportó cerca de 20 carpetas de investigación contra maestros que participaron en los paros escalonados de 72 horas, principalmente en Guerrero. Según la representación sindical, esos expedientes forman parte de las presiones contra el movimiento.

Por esa razón, la secretaria general de la Sección 22 denunció algunos comunicados de autoridades educativas en Sonora, Chiapas, San Luis Potosí y la Ciudad de México contra docentes que participan en las protestas. La dirigente pidió al titular de la SEP, Mario Delgado, emitir un documento dirigido a estas entidades para frenar sanciones administrativas y económicas contra los maestros.

La CNUN planteó a Segob una exigencia adicional y pidió garantizar la reparación integral del daño a docentes que reportaron agresiones durante la jornada de lucha iniciada el 1 de junio, además de proteger la integridad física de quienes permanecen en protesta.

De cara a la continuidad de las protestas, la CNTE aseguró que su movilización tiene carácter pacífico y atribuyó los hechos de tensión del lunes a una agresión externa. La comisión pidió a las autoridades asumir responsabilidad por el uso de artefactos de represión y garantizar la integridad física de quienes participan en la jornada de lucha.

Ante las acusaciones que ubican al movimiento dentro de la ultraderecha, la comisión rechazó esa narrativa. “Nosotros somos parte de un movimiento que lucha por los derechos de los trabajadores y que está con el pueblo”, afirmó.