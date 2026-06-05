No desalojaremos a la CNTE ni cederemos ante presiones: Sheinbaum; destaca mejoras al magisterio

Sheinbaum afirma que el Gobierno federal no caerá en "provocaciones" de la CNTE.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no caerá en provocaciones que, dijo, realizan grupos de personas en el marco de las protestas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), y aseguró que no se reprimirá ni se suspenderá el diálogo con el magisterio.

No obstante, enfatizó que algunas demandas, como el aumento salarial del 100 por ciento, son inviables debido a las limitaciones del presupuesto público.

Concentración de integrantes de la CNTE sobre Insurgentes, en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Durante su Conferencia del Pueblo desde Coatzacoalcos, Veracruz, Sheinbaum Pardo se refirió a las exigencias de la CNTE y sostuvo que en los dos años de su gobierno se han autorizado aumentos salariales sin precedente para el magisterio.

“Nosotros en dos años hemos dado un aumento salarial que no se había dado históricamente: un año 10 por ciento y el otro 9 por ciento”, afirmó.

En este sentido, recordó que los incrementos salariales para los trabajadores del Estado dependen directamente de los recursos disponibles en las finanzas públicas, por lo que no es viable un aumento del 100 por ciento, como exige el magisterio.

La presidenta Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa desde Veracruz. ı Foto: Captura de video

“Evidentemente está determinado por el presupuesto público, por la cantidad de ingresos que vienen de las y los mexicanos que conforman el presupuesto público y que permiten dar los aumentos salariales”, explicó.

Manifestantes que “no sabemos si son maestros” buscan provocar, acusa

Al ser cuestionada sobre las movilizaciones y actos de presión realizados por integrantes de la CNTE en la capital del país, acusó que algunos grupos buscan provocar una confrontación con las autoridades para generar imágenes de represión.

“Ellos lo que quieren es que haya represión. Porque, en realidad, hay una parte de estas manifestaciones que tiene que ver más con provocación”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo afirmó que quienes participan en algunos de los actos más violentos incluso mantienen cubierto el rostro, por lo que cuestionó si todos son realmente docentes.

“No son todos los maestros, son algunas personas y además no sabemos si son maestros porque llevan el rostro cubierto”, dijo.

En ese contexto, respaldó la estrategia de contención implementada por el Gobierno de la Ciudad de México mediante la colocación de vallas y descartó cualquier operativo de desalojo: “No vamos a desalojar, no. Porque eso es lo que quieren”, enfatizó.

Como referencia, recordó el operativo realizado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto contra maestros que mantenían un plantón en el Zócalo capitalino en 2013.

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante un bloqueo ı Foto: Cuartoscuro

“¿No se acuerdan del desalojo que hizo Peña Nieto de los maestros en el Zócalo? Eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que buscan provocar”, expresó.

Pese a las movilizaciones, Sheinbaum aseguró que el diálogo con el magisterio continúa a través de mesas de trabajo y mecanismos de negociación en diversas entidades del país.

Destacó, por ejemplo, acuerdos alcanzados recientemente con la Sección 7 de Chiapas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la educación.

“Nosotros respetamos mucho a las y los maestros de México”, afirmó, aunque reiteró que su gobierno no comparte las expresiones violentas y privilegiará la vía pacífica para resolver el conflicto.

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