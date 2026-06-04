Mundial 2026: EU alerta a ciudadanos que viajarán a México por ‘altos costos de atención médica’

A una semana del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una advertencia dirigida a los aficionados estadounidenses que planean viajar al país para asistir a los partidos del torneo, al señalar que los costos de atención médica podrían resultar más elevados de lo esperado para los visitantes extranjeros.

A través de una publicación en redes sociales, la representación diplomática recordó que las emergencias médicas pueden ocurrir de manera inesperada durante cualquier viaje y subrayó que la mayoría de los seguros médicos contratados en Estados Unidos no ofrecen cobertura fuera de territorio estadounidense.

“En México, el costo de la atención médica puede ser más alto de lo esperado”, señaló la embajada en un mensaje dirigido a quienes se preparan para viajar a las sedes mundialistas.

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La recomendación se produce en vísperas de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, que comenzará el próximo 11 de junio y tendrá como sedes en México a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ciudades que esperan recibir a cientos de miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Mientras se prepara para viajar a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, recuerde que las emergencias médicas pueden ocurrir inesperadamente. En México, el costo de la atención médica puede ser más alto de lo esperado. La mayoría de los planes de seguro médico estadounidenses no… pic.twitter.com/yxIbxrj4km — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 2, 2026

La representación diplomática recordó que el gobierno estadounidense no cubre gastos médicos de sus ciudadanos cuando se encuentran en el extranjero, por lo que recomendó revisar cuidadosamente las pólizas de seguro antes de emprender el viaje.

Además, advirtió que muchos hospitales mexicanos solicitan la liquidación de los gastos médicos antes de autorizar el alta de los pacientes, una práctica común en instituciones privadas que puede representar desembolsos significativos para quienes no cuentan con cobertura internacional.

El Departamento de Estado recomienda contratar un seguro médico de viaje antes de salir de Estados Unidos y verificar si las pólizas habituales contemplan atención de emergencia, consultas médicas y hospitalización en el extranjero.

En caso de no contar con esa protección, las autoridades estadounidenses sugieren adquirir coberturas temporales especializadas para viajeros, algunas de las cuales permiten realizar pagos directos a hospitales y clínicas.

La guía oficial también aconseja contratar seguros de evacuación médica, especialmente para quienes planeen desplazarse a zonas alejadas o con infraestructura hospitalaria limitada.

La mejor manera de protegerse contra el sarampión es con la vacuna.

Antes de viajar, asegúrese de que estes protegido con la vacuna contra el sarampión.

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LMCT