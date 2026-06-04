Gobierno lanza aplicación ‘México Invita’: promocionarán 290 rutas turísticas

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó la estrategia turística del Gobierno de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo eje principal será la aplicación digital “México Invita”, una plataforma que busca convertirse en uno de los principales legados del torneo y que, según las autoridades, representa un modelo sin precedentes entre los países que han organizado una Copa del Mundo.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) explicó que la herramienta fue desarrollada en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y permitirá a los visitantes acceder a información turística, servicios gubernamentales y contenidos relacionados con el Mundial desde un solo espacio.

Es una aplicación única en el mundo. Ninguna ciudad ni país sede de un Mundial había tenido un modelo de esta naturaleza Josefina Rodríguez Zamora



La plataforma está integrada por tres grandes componentes: Conoce México, Información del Mundial y Servicios de Ayuda.

En el apartado Conoce México, los usuarios podrán acceder a 290 rutas del aficionado, diseñadas para promover la riqueza cultural, histórica y gastronómica del país. Las rutas incluyen recorridos por zonas arqueológicas, museos, pueblos tradicionales, corredores textiles y destinos gastronómicos en distintas regiones de México.

Esta mañana acompañamos a nuestra Presidenta, @Claudiashein , para presentar las acciones que impulsa la Secretaría de Turismo rumbo al #MundialSocial2026. ⚽🇲🇽



Récords mundiales, festivales gastronómicos y una gran app turística son parte de las iniciativas que hemos… pic.twitter.com/9WLcvdPydF — Josefina Rodríguez Zamora (@josefinarodzam) June 4, 2026

La aplicación también incorpora el Atlas Turístico Nacional y herramientas para planificar viajes personalizados, además de información relacionada con el Tren Maya, hoteles y paquetes turísticos para recorrer el sureste mexicano.

Como parte de la estrategia de atención al visitante, Sectur puso en marcha el programa “México Contigo”, mediante el cual más de 2 mil 300 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro brindarán orientación a turistas nacionales y extranjeros.

Asimismo, se habilitó un centro de atención turística disponible las 24 horas del día a través de la línea 079, donde los visitantes podrán recibir información sobre hospedaje, gastronomía, movilidad, sedes mundialistas y servicios públicos.

La funcionaria destacó que el Mundial no se limitará a las ciudades sede ni a los eventos oficiales organizados por la FIFA.

Por ello, se desarrolló la estrategia “Fiestas México”, que contempla transmisiones públicas de partidos, actividades culturales y muestras gastronómicas en 157 municipios del país, con la participación de las 32 entidades federativas.

Uno de los eventos centrales será “México de Mis Sabores”, una muestra gastronómica nacional que se realizará en Campo Marte del 11 de junio al 19 de julio.

¡El #MundialSocial26 ya está aquí y México preparado para recibir al mundo! 🤩🙌🏼



Durante la #MañaneraDelPueblo, la Secretaria de Turismo, @josefinarodzam, informó a la Presidenta @Claudiashein y al pueblo de México sobre las acciones de @SECTUR_mx rumbo al #MundialSocial26:… pic.twitter.com/1hD6Ckb9Ji — SECTUR México (@SECTUR_mx) June 4, 2026

Durante cinco semanas, cocineras y cocineros tradicionales de distintas regiones presentarán platillos representativos del país, desde la cocina del Mundo Maya hasta la gastronomía del norte y el centro de México.

El espacio incluirá además “Itacate”, una zona gratuita para los visitantes donde podrán disfrutar transmisiones de partidos, actividades culturales y una amplia oferta de antojitos y comida tradicional mexicana.

A la oferta turística y gastronómica se sumará la programación cultural organizada en el Complejo Cultural Los Pinos y otros espacios públicos del país.

Rodríguez Zamora también destacó que el Mundial Social dejó ya tres récords Guinness en distintas entidades federativas: la imagen humana con forma de camiseta de futbol más grande del mundo, realizada en Chiapas; la clase de futbol más grande del planeta, celebrada en el Zócalo de la Ciudad de México; y el mural interactivo de futbol más grande del mundo, inaugurado en La Paz, Baja California Sur.

La secretaria aseguró que estas acciones buscan aprovechar la visibilidad internacional de la Copa Mundial para posicionar a México como un destino turístico integral y generar beneficios permanentes para las comunidades participantes.

“Queremos que los visitantes conozcan mucho más que los estadios; que descubran la gastronomía, la cultura, el patrimonio y la diversidad de México”, concluyó.

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LMCT