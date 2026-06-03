Así de bello luce el Estadio Azteca a sólo 8 días de la inauguración del Mundial 2026 (VIDEO)

El Estadio Azteca ya se prepara para recibir el partido inaugural de la Copa del Mundo del 2026 y la FIFA comenzó a hacer algunas adecuaciones al Coloso de Santa Úrsula para que tenga el toque de un Mundial. En redes sociales comenzaron a circular videos e imágenes en donde se ven los cambios que está teniendo el Estadio Ciudad de México, como se llamará durante la justa veraniega.

En los videos se puede ver que ya tiene los logos de la ciudad en las estructuras. También tiene las letras de la FIFA en medio del estadio y las banderas de los países del mundo colgadas desde el techo del Estadio Azteca. Esta imagen recuerda a lo ocurrido en el Mundial de 1986. También por fuera ya se ven cambios en el nombre del recinto y varias carpas de la gente de FIFA.

Otra toma del Estadio Azteca.



Legendario y mítico, el único que habrá tenido 3 copas mundiales.



Estamos a 9 días de la inauguración. pic.twitter.com/yDncE6ADge — Charlie P Mundialista (@CharliePM10) June 3, 2026

El Estadio Azteca recibirá una fiesta el próximo 11 de junio

El Estadio Azteca ya se prepara para recibir el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, lo que marcará el inicio de la vigésima tercera edición del torneo de la FIFA, pero no solo será un partido, ya que desde antes se llevará a cabo la ceremonia de inauguración que iniciará 90 minutos antes del cotejo.

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Artistas como J Balvin, Los Ángeles Azules, Belinda, Danny Ocean, entre otros, estarán presentes en el Coloso de Santa Úrsula para dar un tremendo espectáculo en el Estadio Ciudad de México; es por eso que las puertas del recinto se abrirán al público desde las 9:00 horas, tiempo del centro de México.

Además del partido inaugural, el Estadio Azteca recibirá cuatro partidos más durante la justa de la FIFA: el segundo será el Colombia vs. Uzbekistán, el tercero, el México contra Chequia, mientras que los últimos dos serán de fase de eliminación, uno de dieciseisavos de final y el quinto de octavos de final. En caso de que la Selección Mexicana termine en primer lugar de su grupo, jugaría la primera ronda en el Coloso de Santa Úrsula.

DCO