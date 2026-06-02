Juegos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026: ¿Cuáles y cuándo son? | FECHAS

Estos son los partidos que jugará la Selección Mexicana en el Mundial 2026; te decimos dónde verlos TODOS.

El Mundial 2026 es una gran oportunidad para disfrutar de lo mejor del fútbol internacional y enfrentamientos entre nuestros jugadores favoritos. Pero, ¿por qué no? También para ver jugar y apoyar a nuestra Selección Mexicana. Aquí te compartimos la lista de partidos que disputará.

México, por tercera vez en su historia, albergará una Copa Mundial de Fútbol. En consecuencia, la Selección Mexicana, en su calidad de anfitriona, será una de las que más atención atraerá durante este torneo.

La Selección Mexicana, antes de iniciar el amistoso contra Ghana, en Puebla, el 22 de mayo. ı Foto: Reuters

Además, la Selección Mexicana ha enfrentado la llamada “maldición del quinto partido”, es decir, la imposibilidad de llegar a los cuartos de final (siendo los juegos de fase de grupo los primeros tres partidos y, los octavos, el cuarto).

¿Será que el Mundial 2026 sea diferente y México pase a cuartos o aun más lejos? Si quieres apoyar al Tricolor, te decimos el calendario de juegos de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Fútbol.

¿Cuáles y cuándo son los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana disputará tres partidos en la fase de grupos del Mundial 2026, entre ellos el inaugural.

Aspecto del amistoso México contra Australia, en California, el 30 de mayo. ı Foto: Reuters

Si logra un buen desempeño, avanzará a la fase de eliminación directa, donde podría jugar un cuarto partido (dieciseisavos), quinto (octavos), sexto (cuartos), séptimo (semifinales), octavo (final) o noveno (tercer lugar).

Pero, no nos adelantemos, los tres partidos que, inicialmente, jugará la Selección Mexicana en el Mundial 2026 son:

México vs Sudáfrica : jueves 11 de junio a las 15:00 horas en Estadio Ciudad de México ( PARTIDO INAUGURAL )

México vs República de Corea : jueves 18 de junio a las 21:00 horas en Estadio Guadalajara

México vs República Checa: miércoles 24 de junio a las 21:00 horas en Estadio Ciudad de México

¿Dónde ver GRATIS los partidos de la Selección Mexicana por el Mundial 2026?

Entre las múltiples formas de ver los 104 partidos del Mundial 2026, incluidos los partidos jugados por la Selección Mexicana, se encuentran suscribirse al Pase Mundialista de ViX o a DAZN.

¡La emoción llega! ⚽ Conoce todos los eventos gratuitos en las alcaldías de la CDMX que estarán disponibles durante el Mundial 2026 🏆 https://t.co/B2r5n4nORD — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 1, 2026

No obstante, hay maneras de ver los partidos de México en la Copa de manera gratuita:

Sintonizar los partidos en Azteca Uno : La cadena televisiva transmitirá vía televisión abierta 32 de los 104 partidos del Mundial , incluidos los de México

Acudir a alguno los 18 Fan Fest en CDMX o tu estado: El Gobierno de la Ciudad de México inaugurará 18 eventos tipo fan fest a lo largo de toda la capital, incluido el Zócalo; otros estados como Monterrey también han anunciado eventos similares y son una gran manera de ver los 104 partidos en compañía de otros aficionados

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