Clara Brugada inaugura centro internacional de medios para el Mundial y anuncia operativos de seguridad

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró la Casa Ciudad de México, espacio que será el centro de información para los medios internacionales, quienes se encargarán de comunicar lo que sucede en la capital del país durante la Copa Mundial FIFA 2026.

“Bienvenidas y bienvenidos a este lugar que va a ser la casa de medios internacionales (...) esta sede va a ser un lugar muy importante, porque aquí se transmitirá lo que pase en esta ciudad“, expresó.

La mandataria capitalina destacó la importancia de los medios de comunicación como vitales para difundir lo que acontece en esta parte del mundo, por lo que aseguró que el centro de prensa va a contar con las condiciones para que “vibre como va a vibrar nuestro país y, en especial, la Ciudad de México con este Mundial“.

Asimismo, la Jefa de Gobierno presentó el operativo de movilidad y seguridad para la inauguración de la Copa Mundial de FiFA 2026, que arrancará el próximo 11 de junio, en el Estadio Ciudad de México, el cual operará desde las 7:00 horas.

Para este operativo se implementarán cuatro opciones de movilidad y acceso al Estadio Ciudad de México; Park And Drive; Ride, por medio de transporte eléctrico; rutas con 4 mil ecobicis y scooters sobre Calzada de Tlalpan; y mil taxis seguros, además de aplicaciones con bahías de ascenso y descenso.

“No queremos vivir el Mundial atrapados en el tráfico; las y los aficionados que tengan entrada a los partidos del mundial tendrán distintas alternativas de cómo llegar al estadio y son alternativas eficientes, cómodas, rápidas y seguras”, afirmó.

Inauguramos el centro de información para los medios internacionales, un espacio diseñado para la cobertura del #Mundial2026.



Asimismo, en el @GobCDMX dimos a conocer las diferentes rutas de transporte que habrá para quienes asisten al estadio, lo hagan de una forma rápida y… pic.twitter.com/i8CQKK6wxa — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 2, 2026

Explicó que los aficionados que opten por trasladarse por medio de transporte eléctrico, llegarán a las inmediaciones del estadio, al CETRAM Huipulco o por Santa Úrsula Coapa, para caminar entre 15 y 30 minutos por siete rutas peatonales, quienes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades culturales en el recorrido hacia el estadio, que estará abierto desde las 9:00 horas de la mañana, por lo que pidió a los asistentes tomar previsiones y llegar temprano y sin prisas.

Brugada Molina aseguró que este nuevo esquema de movilidad, que se aplicará durante la celebración de partidos, busca brindar ventajas a la ciudad, priorizando la utilización de transporte público en lugar del transporte privado.

Respecto al operativo de seguridad, señaló que se realizará un despliegue en coordinación con el Gobierno de México, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de visitantes y población en general durante la celebración del Mundial, en los 18 festivales futboleros y espacios de interés turísticos.

Añadió que esta acción que está acompañada con la aplicación de protocolos interinstitucionales para atender de manera inmediata cualquier emergencia, así como el desarrollo de la estrategia de defensa y promoción de derechos humanos.

Además, como parte de las medidas para vivir el mundial y favorecer la asistencia a los festivales, la Jefa de Gobierno anunció que el día de la inauguración de la Copa, no habrá clases en instituciones públicas de nivel básico, que es primaria y secundaria y medio superior de la capital.

“Quiero informarles que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior sólo en la capital del país”, informó.

¡La Ciudad de México ya vive la emoción del Mundial!



Para que niñas, niños y jóvenes puedan disfrutar este momento histórico que pondrá los ojos del mundo sobre nuestra ciudad, el secretario @mario_delgado me informó que el próximo 11 de junio de 2026 se suspenderán las clases… pic.twitter.com/uDX1UU7iaK — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 1, 2026

Respecto al homeoffice, refirió que las cámaras empresariales tomarán una decisión de forma particular, con el fin de que la población pueda disfrutar del Mundial y no solo disfrutar en el estadio, sino también desde los 18 festivales futboleros en la ciudad.

“Bienvenido el Mundial. Esta ciudad está lista y preparada para ser sede del cuarto mundial en la Ciudad de México. Estamos preparadas y preparados para esta inauguración que va a poner los ojos del mundo en la Ciudad de México”.

La coordinadora general de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Ana María Lomelí, detalló que el Centro Internacional de Prensa durante la Copa Mundial FIFA 2026, ubicado en el Casino del Campo Marte brindará atención y acompañamiento a periodistas, comunicadores y generadores de contenido que visitarán la capital para la cobertura del torneo.

Destacó que el proyecto es resultado de la coordinación entre el Gobierno de la Ciudad de México, la FIFA y diversas instituciones, con el objetivo de ofrecer las condiciones necesarias para el trabajo de los medios y contribuir a que visitantes nacionales e internacionales vivan una experiencia integral en la capital del país.

¡El #Mundial2026 se vivirá en toda la ciudad!



Queremos que todas y todos disfruten gratuitamente la pasión del futbol, no solo se vive dentro del estadio: ¡también construye identidad, comunidad, encuentro y paz! pic.twitter.com/2oBc6CkhLp — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 1, 2026

Despliegan 11 mil 219 elementos de seguridad en el Estadio Ciudad de México y el FIFA Fan Fest

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo VázquezCamacho, informó que para las actividades de la Copa Mundial FIFA 2026 en la Ciudad de México se desplegarán 11 mil 219 elementos de seguridad en el Estadio Ciudad de México y el FIFA Fan Fest del Zócalo; 9 mil 194 pertenecientes a la policía capitalina, apoyada con mil 21 vehículos.

Además, la SSC resguardará las 18 sedes de los festivales futboleros organizados por el Gobierno capitalino con 291 elementos y 75 unidades; además de reforzar la presencia policial en corredores turísticos, zonas hoteleras y espacios de alta afluencia con un despliegue superior a 56 mil policías durante el Mundial.

Para el Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural y de cuatro encuentros más del torneo, se implementará un operativo de 7 mil 708 elementos y 682 vehículos, ante una asistencia estimada de más de 82 mil personas por partido.

Como parte del dispositivo se habilitará la zona peatonal denominada “Última Milla”, con restricciones temporales a la circulación vehicular para ordenar el flujo de aficionados, facilitar la movilidad y garantizar el acceso de residentes, quienes podrán ingresar mediante un código QR expedido por la alcaldía Coyoacán.

El perímetro contará con 18 accesos peatonales, 12 semipeatonales y 30 vehiculares, además de vigilancia permanente, protocolos de atención a incidentes y cortes viales para la operación de rutas peatonales, transporte, estacionamientos remotos y zonas de ascenso y descenso.

Para el FIFA Fan Festival del Zócalo se prevé una afluencia de hasta 60 mil personas diarias durante 39 días, y para su resguardo se desplegarán 3 mil 411 elementos y 339 vehículos, apoyados por patrullajes pie tierra, ciberpatrullajes, monitoreo mediante el C5 y filtros de seguridad; se instalarán siete puntos de inspección con detectores de metales para revisar mochilas y objetos voluminosos; además de rutas de evacuación, dispositivos de movilidad y atención médica prehospitalaria. A estas acciones se suman los operativos de seguridad en los festivales futboleros de las 16 alcaldías, donde se espera una asistencia promedio de 2 mil personas por sede.

Vázquez Camacho destacó que la ciudadanía contará con los servicios de emergencia y atención de la SSC, como el 911, la aplicación Mi Policía, la Línea SOS Mujeres *765, la Unidad de Contacto del Secretario y el 089 para denuncias anónimas.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, expuso que el Plan de acceso al Estadio Ciudad de México y las rutas a utilizar por los asistentes a los encuentros futbolísticos fue un trabajo coordinado entre las autoridades capitalinas y de la FIFA, con el cual se garantizará la movilidad cotidiana de la gente que vive en la zona y se generará movilidad exitosa en los días de los encuentros futbolístico, lo que denominó la Jugada de la Movilidad.

Indicó que el Tren ligero “El Ajolote”, que sale de Taxqueña, movilizará al estadio cerca de 70 mil espectadores, y que su servicio ordinario se suspenderá 3 horas antes de los partidos para llevar a los aficionados de manera directa al Estadio Ciudad de México.

Los aficionados podrán movilizarse en la Línea 1 de Metrobús que se conecta con la ruta que saldrá de Perisur hacia Santa Úrsula. De las estaciones Taxqueña, línea 2 del Metro, y Universidad, líneas 3, habrá transporte hacia Santa Úrsula. En la estación Cañaverales, de la línea 5 del Metrobús podrá llegar a Coapa. De las terminales Uno y Dos del aeropuerto podrá utilizar la ruta Palacio de los Deportes para llegar a Santa Úrsula.

El servicio de Park and Ride tendrá salidas y llegadas en Campo Marte, Parque Xochimilco, Centro Comercial de Santa Fé y Plaza Carso y de ahí trasladarse en transporte público al Cetram de Huipulco desde las 7 de la mañana, con un costo de viaje redondo de 500 pesos.

Se implementará el servicio Ride de Bellas Artes, Cetram Chapultepec, el Ángel de la Independencia, Palacio de los Deportes, Parque México y San Jerónimo a Santa Úrsula-Santo Tomás, a partir de las 7 de la mañana, con una tarifa de 350 pesos.

Mientras que sobre la ciclovía de Calzada de Tlalpan se ofrecerá un servicio de 2 mil Ecobicis y 2 mil scooters con 2 mil para llegar al estadio. Además, mil taxis seguros de la ciudad prestarán servicio en la zona y compartirán bahías de ascenso y descenso con vehículos por aplicación.

Habrá siete rutas para peatones; de un CETRAM provisional, donde llegarán trolebuses, se podrá usar para llegar a una de las 2 puertas de acceso al estadio, la A y la B. Otras rutas son del Parque Cantera, Avenida Estadio Azteca, desde Periférico y Renato Leduc, Periférico y Calzada de Tlalpan, Paseo Acoxpa, Calzada de Tlalpan, y la estación El Vergel.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutierrez informó que se cuenta con un tarjetón digital gratuito para facilitar el ingreso y salida del primer perímetro de seguridad alrededor del Estadio Ciudad de México.

Al momento se han censado 13 mil 683 vehículos de residentes de la zona y el tarjetón será personal, intransferible e infalsificable, ya que incluye modelo, color y placas del vehículo, además de un código QR para verificación en filtros de accesos coordinados con la SSC.

Gutierrez precisó que el mecanismo no restringe el libre tránsito y que quienes no cuenten con el QR en el momento, podrán ingresar acreditando su domicilio con una identificación oficial o comprobante, mientras que aquellas personas que muestren un código que no coincida con el vehículo serán remitimos a las autoridades correspondientes.

Jurgen Mainka, director de FIFA México, reconoció el esfuerzo coordinado del Gobierno de la Ciudad de México y las autoridades involucradas para garantizar que la capital esté lista para recibir la Copa Mundial 2026 con orden, seguridad y una operación eficiente.

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JVR