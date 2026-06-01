Pone Tabe bajo la lupa a comercios de Miguel Hidalgo

Mauricio Tabe aseguró que durante la Copa Mundial se vigilará el cumplimiento de la ley

Tras informar que el Gobierno de la Ciudad de México autorizó el Programa Especial de Protección Civil para el Fan Fest de Campo Marte, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que durante la Copa Mundial se vigilará el cumplimiento de la ley para garantizar la seguridad, el orden, la limpieza y la tranquilidad de las vecinas y vecinos de la demarcación.

“El Fan Fest de Campo Marte es organizado por el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad autorizó el Programa Especial de Protección Civil. Desde la alcaldía vamos a estar atentos a las labores de coordinación para garantizar el orden y la seguridad de nuestros vecinos”, afirmó el alcalde Miguel Hidalgo.

Tabe advirtió que los lineamientos en materia de protección civil emitidos por el Gobierno de la Ciudad durante el Mundial no aplican para las zonas turísticas de la demarcación, por lo que restaurantes y bares en sitios como Polanco no podrán aumentar su aforo, ya que esta disposición es viable únicamente para el área periférica donde se desarrollen los Fan Fest o eventos futboleros.

De ahí que, advirtiera que en Miguel Hidalgo se supervisará que restaurantes, bares y centros de entretenimiento cumplan con la normatividad vigente en materia de aforos, horarios de operación y niveles de ruido.

El alcalde subrayó que la prioridad de su gobierno es garantizar el orden y evitar abusos, tanto de servidores públicos como de los negocios.

Por otra parte, el alcalde anunció que solicitará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la instalación de cuatro puntos de alcoholímetro en la demarcación, especialmente en las zonas donde se prevé una mayor concentración de personas durante el Mundial.

Agregó que Miguel Hidalgo está lista para recibir este evento internacional mediante la estrategia de Gobierno Nocturno, con la que se reforzarán las acciones de supervisión, prevención y vigilancia para proteger la integridad de las personas.

Durante el Mundial no habrá excepciones: en Miguel Hidalgo se cumplirá la ley, se protegerá a los vecinos y se privilegiará la seguridad por encima de cualquier interés político Mauricio Tabe



Mauricio Tabe detalló que para el Fan Fest de Campo Marte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana se coordinará con los organizadores del evento para atender la demanda de vigilancia y reforzar la presencia policial en la zona.

“Esta autorización ya fue emitida por las autoridades de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad. Se trata de un evento promovido por el Gobierno Federal, por lo que cualquier duda, sugerencia o aclaración deberá dirigirse a las instancias correspondientes”, puntualizó.

Por su parte, Marcela Gómez Zalce, titular de la Comisión en Seguridad Ciudadana de la alcaldía Miguel Hidalgo, informó que esta semana se solicitará formalmente a la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la SSC la instalación de alcoholímetros que operen las 24 horas en las principales zonas turísticas y en los alrededores de los festivales futboleros.

“El objetivo es reforzar la prevención en los corredores con mayor actividad nocturna, particularmente en las zonas de Chapultepec, Polanco y el perímetro del Fan Fest de Campo Marte. La ubicación específica de los puntos corresponderá determinarla a la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, explicó.

A su vez, César Garrido López, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, señaló que la alcaldía mantiene comunicación permanente con el sector restaurantero, hotelero y con los establecimientos mercantiles en general, realizando recorridos y supervisiones constantes.

“Estaremos en contacto permanente con ellos y nuestro equipo de verificaciones, en coordinación con la Comisión en Seguridad Ciudadana, intensificará los recorridos durante todo el Mundial para supervisar que los establecimientos operen conforme a la ley, respetando los aforos permitidos, los horarios de funcionamiento y los niveles de ruido establecidos”, indicó.

Finalmente, Mauricio Tabe reiteró que todas las áreas operativas de la alcaldía trabajarán de manera permanente durante la Copa Mundial para garantizar la seguridad, el orden y la convivencia vecinal, especialmente en los días en que participe la Selección Mexicana.

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