Miguel Hidalgo no organiza ni autoriza Fan Fest en Campo Marte: Mauricio Tabe.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, aclaró que la demarcación no está en contra de los Fan Fest, siempre que no afecten a los vecinos y que las responsabilidades estén claramente definidas. En el caso del evento programado en Campo Marte “Festival Gastronómico México de Mis Sabores”, precisó que se trata de un evento privado avalado por el Gobierno Federal, por lo que la alcaldía no lo organiza ni lo autoriza.

Explicó que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de la Defensa Nacional, es quien facilita el espacio para este evento masivo, previsto durante 40 días, donde además se permitirá la venta de bebidas alcohólicas desde las 9 am hasta las 2 de la madrugada del siguiente día.

“Nos preocupa porque la alcaldía no cuenta con personal suficiente de limpia, Protección Civil ni vigilancia para atender los efectos que este evento generará fuera del recinto. Por eso, debe quedar claro que se trata de un evento organizado y autorizado por el Gobierno Federal”, afirmó.

Tabe subrayó la importancia de que los vecinos sepan con claridad qué autoridad es responsable, para evitar confusiones en caso de cualquier incidente. Asimismo, reconoció que el Gobierno de la Ciudad de México ha asumido con claridad su papel en la autorización y organización de otros Fan Fest en la demarcación.

“Es importante distinguir: hay eventos organizados por el Gobierno de la Ciudad y otros autorizados por el Gobierno Federal, como el caso de Campo Marte”.

No estoy en contra de los Fan fest en Miguel Hidalgo.



Pero eso sí: primero están las vecinas y vecinos.



El de Campo Marte es un evento privado avalado por el Gobierno de México y la alcaldía no lo organiza ni lo autoriza.



Si hay eventos masivos, deben hacerse con orden y con… pic.twitter.com/ASgVdy1hIS — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) April 20, 2026

Desde el ámbito de sus atribuciones, la alcaldía trabaja de manera preventiva con el sector hotelero, restaurantero y prestadores de servicios, a fin de garantizar el cumplimiento de la ley durante el Mundial.

“Estamos verificando que cuenten con programas internos de Protección Civil, rutas de evacuación, extintores y condiciones seguras. También vigilaremos el respeto a aforos, horarios y niveles de ruido. Miguel Hidalgo exige orden, seguridad y respeto; nuestra prioridad es que los vecinos no sufran afectaciones y que quienes nos visiten tengan una experiencia segura”, enfatizó.

Por su parte, César Garrido, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, señaló que los organizadores deberán presentar el Programa Especial de Protección Civil ante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la CDMX, como lo establece la ley para este tipo de eventos.

Agregó que, desde este mes, se realizan recorridos con personal de Protección Civil para informar y apercibir a los negocios sobre sus obligaciones, a fin de que realicen las adecuaciones necesarias.

Finalmente, José Federico Piña Mendieta, Director Ejecutivo de Protección Civil y Resiliencia, informó que se implementa una estrategia preventiva mediante visitas a restaurantes en las zonas de mayor afluencia, con el objetivo de verificar condiciones seguras en instalaciones de gas y electricidad, además de capacitar en primeros auxilios al personal de los establecimientos.

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JVR