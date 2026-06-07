IECM habilita sitio para revisar respaldo a revocación en Xochimilco

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) habilitó una plataforma para corroborar los apoyos ciudadanos de la iniciativa de revocación de mandato de la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho Bastida.

De acuerdo con las autoridades electorales, la plataforma permitirá a la ciudadanía revisar si su respaldo a la propuesta para retirar del cargo a la morenista está registrado o bien, para corroborar que su firma no aparezca si no participó.

Si una persona que no sufragó aparece dentro de la lista de participantes podrá solicitar que no le sea considerada y para ello tendrá que llenar un llenar un formulario en el que capture su nombre completo, clave de elector, OCR, además de adjuntar imágenes del frente y del reverso de su credencial para votar, así como proporcionar una dirección de correo electrónico válida.

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El Instituto Electoral de la Ciudad de México ı Foto: Cuartoscuro

“El Sistema le enviará un correo electrónico con el folio de la solicitud, informando sobre la procedencia o improcedencia de la cancelación del apoyo. También puede solicitarse presencialmente, acudiendo a una de las 33 direcciones distritales del IECM”, refirió el órgano electoral.

Este Sistema se encuentra disponible en la página de Internet del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), en la dirección: https://verificatuapoyo.iecm.mx, y se puede acceder desde cualquier dispositivo, ingresando clave de elector u OCR.

Esto se da luego de que el órgano electoral recibió una solicitud del comité promotor denominado “Un Mal Gobierno se Revoca, Circe se Va”, quien promovió un recurso con el fin de hacer una remoción de mandato, mediante el ejercicio ciudadano, a Camacho Bastida.

De acuerdo con medios de información, los promoventes serían personas ligadas al exalcalde de Xochimilco, también de Morena, José Carlos Acosta Ruiz.

El #IECM habilitó el Sistema de Verificación de Apoyo Ciudadano (SVAC), el cual permite a la ciudadanía consultar si sus datos fueron registrados como parte de los apoyos que acompañan la solicitud de Revocación del Mandato en la Alcaldía Xochimilco.https://t.co/CTiBBp7uea pic.twitter.com/0yJOq6mSQS — IECM (@iecm) June 7, 2026

Circe Camacho compareció ante el Congreso capitalino

En días pasados la alcaldesa de Xochimilco compareció frente al Congreso de la Ciudad de México, donde expuso las acciones y los resultados más relevantes de su gestión durante el último año.

Durante su informe, Camacho Bastida destacó el fortalecimiento del bienestar social, a través del impulso del desarrollo comunitario y el empoderamiento económico de sus habitantes.

Además, indicó que el presupuesto de la alcaldía aumentó 175 por ciento, lo que ha permitido mejorar la calidad de vida de la gente, la protección animal y promover prácticas agrícolas.

Comparecí con la frente en alto y la conciencia tranquila. Cada decisión tomada ha tenido un solo propósito: servir a #Xochimilco y mejorar la vida de sus familias.



Sé que hay quienes apuestan por la confrontación, pero mi convicción sigue siendo la misma: caminar junto a la… pic.twitter.com/RXazUlVW2H — Circe Camacho (@CamachoCirce) May 30, 2026

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LMCT