Clara Brugada anuncia próximo santuario de ajolotes en Xochimilco

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció, sin precisar una fecha, que próximamente será inaugurado un santuario de ajolotes dentro del Parque Ecológico de Xochimilco, como parte de la estrategia de recuperación de este símbolo natural de la capital.

Durante la conferencia de seguridad de este martes, Brugada defendió por segunda ocasión de forma pública el concepto de “ajolotizar”, utilizado en redes sociales para referirse al uso de la imagen del ajolote en obras y espacios públicos, luego de críticas hechas por actores políticos y usuarios de internet.

“Si hemos retomado el símbolo de los ajolotes, que es un animal fascinante, que es un animal prehistórico, que es un animal que habla de lo que en muchos países están haciendo científicamente para investigarlo, que es endémico de esta ciudad y que se retoma como un símbolo, ¿qué les molesta?”, declaró la mandataria capitalina.

¡El ajolote es símbolo de Xochimilco!



Memoria y metáfora viva de una ciudad que se transforma, renace, se adapta y avanza. Por eso nombramos así al nuevo Tren Ligero.



Hay quienes han dicho, desde el prejuicio o el clasismo, que estamos “ajolotizando” la ciudad. Si ajolotizar… pic.twitter.com/ro58noNI2G — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 11, 2026

Brugada Molina también respondió a las críticas por el uso del color morado en obras y mobiliario urbano, fenómeno denominado en redes como “rayo brugadizador”, y aseguró que se trata de una referencia al movimiento feminista.

“Retomamos el morado porque el morado es la expresión de la lucha de las mujeres. Hablamos del morado feminista”, sostuvo.

La jefa de Gobierno destacó además que el ajolote representa parte de la identidad cultural y ambiental de la Ciudad de México, especialmente de Xochimilco, zona reconocida internacionalmente por sus canales y chinampas.

En la misma conferencia, Brugada también respondió a los señalamientos relacionados con el uso predominante del color morado en obras, bardas y mobiliario urbano, fenómeno que en redes sociales ha sido llamado “rayo brugadizador”.

La mandataria aseguró que el color no responde a fines propagandísticos, sino a una referencia simbólica vinculada con la lucha feminista.

“Retomamos el morado porque el morado es la expresión de la lucha de las mujeres. Hablamos del morado feminista”, sostuvo.

Hasta el momento, el Gobierno capitalino no ha detallado el presupuesto, dimensiones ni características específicas del futuro santuario de ajolotes en Xochimilco.

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MSL