Fuga de agua en Xochimilco se reactiva, días después de reparación | VIDEO

Vecinos de la colonia San Francisco Tlalnepantla, alcaldía Xochimilco, denunciaron que las reparaciones de la mega fuga de agua registrada el viernes se vencieron, de forma que la misma se reanudó, por lo que temen más afectaciones.

A través de redes sociales, vecinos de la citada colonia compartieron videos en donde se muestran el escape de agua en el mismo punto en el que se originó la mega fuga del viernes, y que ya había sido reparado por autoridades capitalinas y de la alcaldía.

🚨 Volvió la fuga de agua en San Francisco Tlalnepantla, Xochimilco.



No pasó ni una semana de la supuesta reparación y otra vez se están desperdiciando miles de litros.



Eso sí: si se tratara de pintar ajolotes, seguro ya estaría resuelto.



Qué ironía que la zona donde habitan… pic.twitter.com/2sLvd3Uvhg — Fernanda Familiar (@qtf) May 19, 2026

A propósito, la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Segiagua) informó que ya tomó conocimiento de la reanudación de la fuga y que ya trabaja para atenderla.

Pidió a la ciudadanía mantenerse informada por los canales oficiales, pues, aseguró, pronto se dará más información sobre los trabajos.

“Personal de la Segiagua se desplaza para dar atención a la fuga de agua que se presentó en el pueblo de San Francisco Tlalnepantla, alcaldía Xochimilco. Información en desarrollo”, explicó la Secretaría en una tarjeta informativa.

“La Segiagua mantendrá informada a la ciudadanía acerca de los avances en los trabajos a través de sus canales oficiales”, abundó.

No se han dado más detalles de los motivos que llevaron a la reactivación de la fuga o por qué fallaron las reparaciones que se llevaron a cabo el viernes. Se espera que pronto las autoridades brinden más información.

Falta de mantenimiento, la causa original de la fuga en Xochimilco

El viernes, mismo día de la mega fuga en San Francisco Tlalnepantla, el titular de Segiagua, Ingeniero José Mario Esparza, informó que la posible causa de este siniestro fue la ruptura de una placa de acero por falta de mantenimiento.

El Titular de la #SEGIAGUA, Ing. José Mario Esparza informa acerca de la atención de la fuga que se presentó en la cuarta derivación del acueducto San Francisco Tlalnepantla, entre los límites de @XochimilcoAl y @TlalpanAl en la parte de la #CDMX, proveniente del sistema… pic.twitter.com/P5puFFJBgc — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) May 15, 2026

“En este punto había una placa de acero que se movió, se dislocó y eso generó el brote de agua. Son instalaciones ya muy viejas, este sitio tiene más de 35 años, entonces es muy importante la rehabilitación que se va a hacer para que esto no se vuelva a presentar”, explicó el titular de Segiagua en X.

Sin embargo, el titular de la dependencia aseguró que, tan pronto se controlara el siniestro, iniciarían las labores pertinentes de mantenimiento.

La fuga del viernes afectó al menos 25 domicilios, los cuales requirieron la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos para su rescate y atención.

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