IECM detecta demanda para evitar candidaturas simuladas rumbo a elecciones de 2027

Las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria en la Ciudad de México pidieron al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) reforzar los mecanismos para evitar la simulación de candidaturas y garantizar que quienes sean postulados realmente representen a las comunidades para las que se establecen acciones afirmativas.

Esta fue una de las principales conclusiones del informe final de las consultas realizadas por el organismo electoral a personas jóvenes, mayores, con discapacidad, de la diversidad sexual y de género, así como integrantes de pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas y afromexicanas, con miras al Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Entre los principales hallazgos, el organismo electoral también identificó un amplio apoyo a las acciones afirmativas como herramienta para reducir desigualdades históricas y ampliar la representación política de sectores históricamente discriminados.

Asimismo, entre 70 y 90 por ciento de las personas consultadas de cinco de los seis grupos manifestó estar de acuerdo con el número de postulaciones que actualmente establece la normativa electoral.

Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ı Foto: IECM

Sin embargo, entre las personas pertenecientes a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, el nivel de aceptación fue menor, al ubicarse entre 41 y 45 por ciento.

El informe también señala que las personas participantes demandaron garantizar candidaturas auténticamente representativas y fortalecer los mecanismos para acreditar la auto adscripción calificada, especialmente en el caso de personas con discapacidad y de integrantes de pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas y afromexicanas.

Además, las consultas revelaron que persisten obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de estos sectores, entre ellos barreras de accesibilidad, discriminación, falta de información, simulación de candidaturas y una representación limitada en los espacios de toma de decisiones.

El IECM indicó que el proceso consultivo se desarrolló bajo principios de consulta previa, libre, informada, accesible y de buena fe, mediante mecanismos diferenciados para cada grupo de atención prioritaria.

Para ello, implementó estrategias de difusión territorial, asambleas comunitarias, materiales accesibles, un micrositio especializado y acciones de acompañamiento con organizaciones civiles, colectivos e instituciones públicas.

Los resultados servirán como base para que el Consejo General del IECM determine las acciones afirmativas que se aplicarán en las elecciones locales de 2026-2027, con el objetivo de fortalecer la representación política de los grupos de atención prioritaria en la capital del país.

Además, el organismo electoral informó que compartirá el informe con el Congreso de la Ciudad de México y los partidos políticos, debido a que algunos de los resultados podrían derivar en acciones dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

El Consejo General del #IECM aprobó el Informe Final de las consultas dirigidas a Grupos de Atención Prioritaria para identificar necesidades, retos y propuestas relacionadas con la postulación de candidaturas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.… pic.twitter.com/Jl7uGXe7kx — IECM (@iecm) May 31, 2026

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LMCT