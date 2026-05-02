Acapulco, espejo de las desigualdades sociales en México: J.M. Servín

El narrador, cronista, periodista cultural, reportero y editor J. M. Servín pone a disposición de los lectores Antes de Otis (Random House, 2026): cuaderno híbrido (narración, memorias, crónica, autoficción) donde se despliegan fragmentos de vida en trayectos por ciudades (París, CDMX), estaciones creativas y experiencias anímicas de múltiples estancias en Acapulco.

Ajuste de cuenta con el pasado en apelación a una estructura de relato de formación: mirada desde el arribo de la tercera edad a confrontaciones existenciales: “He ingresado al pasillo de la vejez. Una proeza llegar sin mayores consecuencias con la vida que llevo”, confiesa el protagonista. Servín articula distintas etapas de su trayectoria literaria entrelazadas con la presencia concluyente de Acapulco: la visita realizada meses antes del huracán Otis derivó en una crucial cavilación sobre el significado y el impacto que ha tenido ese destino marítimo/turístico en diferentes generaciones de mexicanos.

El Dato: El autor J. M. Servín nació en CDMX en 1962; ganó el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2004.

“Éste es un libro donde Acapulco es un retumbo que aviva los recuerdos: ciudades, relatos encomiables, amores y amigos que se entrecruzan. Acapulco tiene muchos matices: refugio, baile, ligue, mar desafiante, jolgorio, sexo. Brote de varios recodos de mi agitada vida, más allá de matices nostálgicos en la develación de momentos decisivos en mi formación como escritor. Acapulco brota, en medio de todos esos trances, como reflejo definitivo en las referencias de viajes familiares, escapadas juveniles y el festejo de la llegada de la madurez”, dijo a La Razón J. M. Servín.

¿Relato de formación en qué sentido? El protagonista da cuenta del complejo proceso de maduración en el plano personal y también en sus inquietudes literarias y el propósito de ser escritor; enfrenta muchos desafíos del arduo camino de consolidar el oficio de narrador.

¿El huracán Otis lo conminó a adentrase en los enigmas de Acapulco? Se ha querido configurar un sitio como lugar recreativo, pero se omite el ‘otro Acapulco’ codicioso, sombrío, destruido tras Otis. En este libro quise explorar en los recodos lóbregos del puerto que, indiscutiblemente, ejemplifica la vida social en nuestro país. No se ha hecho referencia abierta de que su auge, desde Miguel Alemán, ha estado suscrito en el despojo, la violencia y la subterránea desigualdad social.

¿Texto que se aleja de elementos documentales y entrelaza realidad con fabulación? Aparecen figuras como Johnny Weissmüller, Charles Manson o Jack Kerouac: segmento de una exploración que mezcla entornos reales y especulaciones abrigadas en la imaginación: demanda de contar aquello que no se ha relatado. Mi literatura es autobiográfica; pero, lo documental no ha tenido nunca un papel concluyente.

¿Cuaderno testimonial? Defino el libro como ‘novela de legitimidad autobiográfica’, lo testimonial abraza al protagonista en la irrupción de recuerdos agolpados y en una evocación imaginativa de la infancia, juventud, pasado-presente, amores fracasados, vacaciones familiares y sexo con Acapulco como escenario: paisaje sórdido, violento, desigual, madriguera del crimen organizado, capital de actividades ilícitas.

¿Ecos de Ricardo Garibay y de José Agustín? Acapulco de Garibay y Se está haciendo tarde de José Agustín están presentes: Garibay se adentró con profundidad en la realidad del puerto; José Agustín también lo hizo. Ambos muestran un Acapulco pasmoso, en la exploración de tonalidades esenciales y arrojos sensibles: configuración literaria de un reflejo sugestivo del país.

¿Qué es Acapulco para usted? Representa un emblema hondamente personal y social, espacio donde se aglomeran los reflujos de la memoria, la resonancia de la cultura popular y los tremendos cambios sociopolíticos del país. Es la diversión derramada, el desmadre y la degradación.

En este libro me interesaba rescatar esa historia desde el testimonio personal e indagar en lo que se oculta. Confieso que gracias a Acapulco me hice plenamente escritor.

Antes de Otis. La memoria más escabrosa de J.M. Servín ı Foto: Especial

Antes de Otis

Autor: J. M. Servín

Género: Memorias/Narración/Crónica

Editorial: Random House, 2026