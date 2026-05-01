Eventos culturales y artísticos de fin de semana del 1 al 3 de mayo 2026

Fin de semana que se empalma con la llegada de mayo. El calor se intensifica: el sol define las jornadas de estos días, cuando celebramos el Día de los Niños/Niñas y el Día Internacional del Jazz. Presentamos aquí un breve catálogo de actividades que se insertan en homenaje a las infancias y la fiesta del jazz en diferentes recintos de la Ciudad de México para disfrutar con amigos y familiares en este caluroso colofón semanal.

1. Osmany Paredes en Concierto

Noche de Jazz Latino en el contexto del Día Internacional del Jazz y el 21 Aniversario del Zinco Jazz Club. El pianista cubano Osmany Paredes y su ensamble interpretan temas clásicos del Latin Jazz y ritmos Afrocubanos en una gala musical en que Cuba y las consonancias del Jazz dialogan en el escenario. Despliegue de temas escritos por Paredes y otros del repertorio emblemático del jazz universal. Interpretación de composiciones del más reciente trabajo discográfico de Paredes: Inside My Roots.

Dónde: Zinco Jazz Club. Motolina 20. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: sábado, 2 de mayo 2026

Horario: 21:00 horas

Boleto: 500 pesos

1. Osmany Paredes en Concierto ı Foto: Cortesía del organizador

2. ¿De qué hablamos cuando hablamos de jazz? Concierto

En el contexto del Día Internacional del Jazz, la Casa Universitaria del Libro presenta el concierto gratuito ¿De qué hablamos cuando hablamos de Jazz?: sábado 2 de mayo a las 19:00 horas. Participan Simone Gubbiotti y Adrián Oropeza, acompañados por la contrabajista Pilar Sánchez Roa. Interpretan temas clásicos del repertorio jazzístico internacional y composiciones propias.

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Dónde: Casa Universitaria del Libro (CASUL). Orizaba 24. Roma Norte. CDMX

Cuándo: sábado, 2 de mayo 2026

Horario: 19:00 horas

Entrada libre

2. ¿De qué hablamos cuando hablamos de jazz? Concierto ı Foto: Cortesía del organizador

3. Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional por el Día de la Niñez

En el marco de las celebraciones por el Día de la Niñez, la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) presentará su Programa 8 de la Primera Temporada 2026, dirigido a acercar a niñas, niños y personas adultas a la música sinfónica. El programa se ofrecerá el domingo 3 de mayo en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Bajo la dirección del director huésped Rodrigo Sámano, la máxima agrupación musical del país presenta un programa que combina el rigor técnico con la sensibilidad necesaria para conectar con las audiencias más jóvenes. El concierto tiene como objetivo fomentar la apreciación musical desde temprana edad, mediante una propuesta lúdica y accesible.

La función comenzará con la Danza eslava, op. 46, núm. 1 en do mayor, de Antonín Dvořák. Inspirada en los ritmos folclóricos de Bohemia, la obra destaca por su carácter festivo y su brillante orquestación, funcionando como una obertura llena de energía que abrirá esta aventura musical. El corazón del concierto será la interpretación del conocido cuento Pedro y el lobo, op. 67, de Sergei Prokofiev. Compuesta en 1936 con fines pedagógicos, esta obra es considerada una de las introducciones más emblemáticas a la música sinfónica. En ella, cada personaje de la historia es representado por un instrumento y un tema musical específico: el clarinete para el gato, el oboe para el pato y las cuerdas para Pedro, entre otros.

Para esta ocasión, la OSN suma el talento de Ana Karen Peraza, integrante de la Compañía Nacional de Teatro, quien guiará al público a través de la historia del valiente Pedro y su encuentro con el lobo del bosque, enriqueciendo la experiencia con la fuerza de la narración escénica. Como cierre, la orquesta interpretará la polka Trueno y relámpago, de Johann Strauss II, célebre por sus efectos sonoros que evocan una tormenta de verano y por su energía desbordante, ideal para concluir el programa con entusiasmo y sorpresa.

El programa se ofrecerá el domingo 3 de mayo de 2026 en dos funciones, a las 12:15 y 13:45 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

3. Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional por el Día de la Niñez ı Foto: Cortesía del organizador

4. Música UNAM

¡Cuánta cuerda! Viaje por la historia del arpa

Sondos, dúo de arpas

Leticia Cavazos, actriz

Obras de Haydn, Beethoven y Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri, entre otros

Sala Carlos Chávez: sábado 2 de mayo, 6:00 pm.

La niñez y la música

Elefante. Ópera en espacio mínimo

Compañía Ópera Irreverente

Elefante. Ópera infantil en un acto

Anfiteatro Simón Bolívar: domingo 3 de mayo, 12:00 horas

Pequeños grandes concertistas

Aria Gómez, Anakin del Río, Gerardo “Kike” Gil, Ian del Río, Ameyali Rodríguez, Axel Rosales, Alonso Nava, Amelie Rosales, Fernando Vlad del Paso, Mario Trujillo, guitarras

Obras de Albéniz, Bach, Ponce, Sor, Tamez y Tárrega, entre otros

Sala Carlos Chávez: domingo 3 de mayo, 6:00 pm

4. Música UNAM ı Foto: Cortesía del organizador

5. Gran Baile de Pachucos y Rumberas

El legendario Salón Los Ángeles, cuna del baile en la capital, se prepara para una noche donde la historia, el ritmo y la identidad se funden en un mismo latido. El movimiento de los pachucos y las rumberas, símbolo de estilo, rebeldía y expresión cultural desde mediados del siglo XX, sigue vivo en cada paso de danzón, mambo y cumbia que resuena en su pista.

Los pachucos, con su elegancia desafiante y su inconfundible zoot suit, marcaron una época donde el baile era una forma de identidad y resistencia cultural. Por su parte, las rumberas llenaron los salones con su energía, sensualidad y presencia escénica, convirtiéndose en íconos del ritmo afrocaribeño en México. Hoy, ambos espíritus convergen nuevamente para celebrar una tradición que nunca ha dejado de bailar.

Este sábado 2 de mayo a partir de las 18:00 horas, el Salón Los Ángeles abre sus puertas para el Gran Baile de Pachucos y Rumberas, una experiencia que llevará al público por un recorrido musical que va del elegante danzón a la vibrante cumbia, con cinco orquestas en vivo: La Danzonera de José Casquera, La Orquesta de los Hermanos Sánchez, La Sonora Vallarta, Los Reyes del Mambo de Richie Cárdenas y La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita. La fiesta continúa con el inigualable ambiente de Ese Lacho Tarzanon y Sonido Apokalitzin, garantizando una pista encendida de principio a fin. Una invitación abierta a sacar el mejor outfit pachuco o rumbero, dejarse llevar por la música en vivo y ser parte de una noche donde el pasado y el presente bailan juntan.

Dónde: Salón Los Angeles. Lerdo 206. Colonia Guerrero. Centro Histórico CDMX /

Cuándo: sábado, 2 de mayo

Horario: 18:00 horas

Boleto: 400 pesos

5. Gran Baile de Pachucos y Rumberas ı Foto: Cortesía del organizador

6. Presentación del disco Ponce Piano Music Vol. 1

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMO), presentará el disco Ponce Piano Music Vol. 1, de Rodolfo Ritter, con la participación de especialistas en la obra de Ponce (1882-1948), así como un concierto con obras del destacado compositor mexicano. La actividad se llevará a cabo el sábado 2 de mayo, a las 18 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Rodolfo Ritter, de origen mexicano-alemán, posee un talento multifacético como pianista, compositor, investigador y pedagogo. Es cofundador de Novo Forte Cultura en México y de la Sociedad Franz Liszt de Ginebra. Ha sido ganador de los concursos Angélica-Morales Yamaha e Internacional Parnassòs, y es Concertista de Bellas Artes del INBAL.

La presentación de su disco estará a cargo del investigador de música de concierto Theo Hernández, el periodista cultural Juan Arturo Brennan y el musicólogo Lhú Cortés, quienes compartirán sus comentarios sobre este nuevo proyecto musical basado en la obra de Manuel M. Ponce, figura central del Nacionalismo Romántico. En esta grabación, Rodolfo Ritter explora la riqueza musical de uno de los compositores más representativos de México y se adentra en la obra pianística de Ponce, en la que se reflejan su lenguaje nostálgico y su vínculo con la tradición clásica europea. La música de Ponce continúa ocupando un lugar especial dentro del repertorio pianístico mexicano.

El concierto que ofrecerá el maestro Rodolfo Ritter incluirá las piezas Malgré Tout, Scherzino mexicano, Momento doloroso, Gavota y Tema mexicano variado, que en conjunto subrayan el rescate de la canción mexicana como base de una música nacional, principio rector del compositor zacatecano, considerado una figura fundamental de la música mexicana.

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes

Cuándo: sábado, 2 de mayo 2026 / 18:00 horas / Boleto: 75 pesos

6. Presentación del disco Ponce Piano Music Vol. 1 ı Foto: Cortesía del organizador

7. Conteniños Consentido. Arte y Fantasía para Volver a Imaginar

La imaginación también necesita espacios para respirar. En medio de un entorno cada vez más dominado por pantallas, estímulos inmediatos y contenidos digitales que se consumen a gran velocidad, Conteniños Consentido surge como una invitación a mirar con calma aquello que nace de la creatividad humana. Se trata de una exposición que propone al público detenerse por un momento frente a la sobreestimulación tecnológica para reencontrarse con el valor de lo hecho a mano, con historias que nacen de la imaginación y con personajes que conservan un espíritu profundamente humano.

La muestra se presenta hasta el 4 de mayo en Plaza Loreto, y plantea una experiencia artística donde convergen el arte visual, la narrativa infantil y el universo creativo de Conteniños, el proyecto impulsado por el artista Charlie Sánchez, conocido por el público como Charlie CantaCuentos. A través de esta exposición, los personajes que han dado vida a sus historias —Alma, Vamp, Ed Zombie y Charlie CantaCuentos— se transforman en piezas visuales que permiten observar desde otra perspectiva el mundo imaginativo que ha construido este creador.

La propuesta busca recordar que la creatividad humana sigue siendo una fuerza irremplazable. En un momento en el que la conversación cultural gira cada vez más en torno a la inteligencia artificial y al papel de la tecnología en la producción de contenidos, Conteniños Consentido plantea una reflexión sencilla pero poderosa: el arte sigue teniendo un valor especial cuando surge desde la emoción, la imaginación y la experiencia humana.

Detrás de este universo se encuentra Charlie Sánchez, un creador que ha desarrollado una trayectoria particular dentro del entretenimiento infantil en México. Antes de impulsar Conteniños, formó parte de la boy band Los Hijos de Sánchez, experiencia que lo acercó al escenario y al trabajo musical. Con el paso del tiempo decidió orientar su trabajo hacia la creación de contenidos para niñas y niños, desarrollando un proyecto que combina música, personajes, narrativa escénica y un enfoque que busca conectar con las emociones cotidianas de la infancia.

Ese espíritu es el que da vida a los personajes que ahora protagonizan la exposición. Figuras como Alma, la niña fantasma; Vamp, el personaje enigmático; o Ed Zombie, un zombie con corazón, forman parte de un imaginario que mezcla humor, fantasía y sensibilidad. En esta ocasión, dichos personajes son retomados por el artista plástico Sirgo, quien los traslada al terreno del arte visual para ofrecer una reinterpretación que amplía su significado y los convierte en símbolos de creatividad e inspiración.

Dónde: Plaza Loreto. CDMX / Cuándo: hasta el 4 de mayo, 2026

7. Conteniños Consentido. Arte y Fantasía para Volver a Imaginar ı Foto: Cortesía del organizador

8. Programa Cineteca Nacional Chapultepec. Día de la niñez

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Cineteca Nacional Chapultepec y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), prepara una programación especial para celebrar el Día de la Niñez. Hasta el domingo3 de mayo de 2026 se exhibirá una selección de cortometrajes en lenguas originarias para toda la familia. Compuesto por historias narradas en mixteco, p’urhépecha, náhuatl, maya y mixe, el programa especial es una aproximación a las comunidades indígenas a través de relatos que destacan su vida, tradiciones y sueños.

Todas las funciones serán gratuitas y se realizarán en el Foro al Aire Libre de Cineteca Nacional Chapultepec en los horarios de 12:30, 14, 15:30 y 17 horas.

Dónde: Cineteca Nacional Chapultepec. Avenida Vasco de Quiroga 1401. Santa Fe. CDMX

8. Programa Cineteca Nacional Chapultepec. Día de la niñez ı Foto: Cortesía del organizador

9. Este es mi México, Huellas Vivas: Riqueza Cultural de México. Dibujo infantil

Para celebrar la identidad mexicana a través de la visión infantil y celebrar el Día de la Niñez, el Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP) inauguró la exposición del XXIX Concurso de Dibujo Infantil Este es mi México, Huellas Vivas: Riqueza Cultural de México. Se trata de 49 obras, 14 ganadoras y 35 menciones honoríficas, realizadas por niñas y niños de entre 6 y 14 años, tanto mexicanos como de otros países, quienes plasmaron la riqueza cultural de México como patrimonio, al evocar la diversidad de pueblos indígenas y afromexicanos, sus lenguas, tradiciones, danzas, textiles y cosmovisiones, además de las expresiones cotidianas que conforman la identidad nacional.

La muestra la realiza la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI), en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por medio del IMME, y con la colaboración del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). Cada dibujo es testimonio de cómo las infancias reconocen e interpretan las raíces culturales presentes en la vida comunitaria, en un puente entre la memoria ancestral y el futuro.

La exposición se puede visitar hasta el domingo 31 de mayo de 2026: martes a domingo de 11 a 18 horas en las galerías 3 y 4 del Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México.

9. Este es mi México, Huellas Vivas: Riqueza Cultural de México. Dibujo infantil ı Foto: Cortesía del organizador

10. Día Internacional de la Danza. UNAM

Como un llamado al encuentro desde el movimiento, el próximo domingo 3 de mayo Danza UNAM celebrará el Día Internacional de la Danza con una jornada gratuita de 10 horas continuas en el Centro Cultural Universitario. Bajo el lema Danzamos para encontrarnos, la programación reunirá múltiples lenguajes escénicos en un circuito que se desplegará de manera simultánea en ocho espacios.

Desde la Universidad Nacional Autónoma de México, esta jornada concibe a la danza como un espacio de encuentro, identidad y bienestar colectivo, y busca visibilizar la diversidad de las expresiones dancísticas que conviven en la comunidad universitaria y en la sociedad. La celebración, abierta a todo público, permitirá a los asistentes transitar libremente entre distintas propuestas en explanadas, foros abiertos, el Salón de Danza y la Sala Miguel Covarrubias. A lo largo del día, el encuentro ofrecerá una experiencia participativa que invita no solo a observar, sino a involucrarse activamente a través del movimiento.

La jornada reunirá a múltiples agrupaciones de distintos estilos, con participantes de diversas edades y contextos. El programa articula propuestas profesionales y recreativas, donde se integran danza clásica y contemporánea; danzas tradicionales, populares y folklóricas; expresiones del barrio y de pueblos originarios; así como vertientes contemporáneas como el butoh, el jazz y la danza urbana. Este mosaico escénico subraya la potencia de la danza como un lenguaje vivo que construye identidad desde los cuerpos, la memoria y la tradición, en diálogo constante con las prácticas contemporáneas.

Dónde: Centro Cultural Universitario. UNAM

Entrada libre

10. Día Internacional de la Danza. UNAM ı Foto: Cortesía del organizador

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