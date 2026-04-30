Gerda Gruber: Mis alumnos son semillas

LA ARTISTA Gerda Gruber (Bratislava, 1940) ha pasado un largo tiempo coleccionando semillas, pues las considera “fuente de la existencia”. Es este elemento el que usa para referirse a quienes han sido sus alumnos en las décadas de trayectoria que ha conjugado su labor creativa con la enseñanza y lo comunitario.

“Mis alumnos son semillas, se esparcen en todo México; es un mundo de artistas que están conscientes de las cuestiones ecológicas que estamos viviendo”, dijo la escultora que ayer recibió la Medalla Bellas Artes 2026 en el Museo de Arte Moderno, donde también inauguró la exposición Gerda Gruber. Entre verde y agua, a 50 años de su primera exhibición en este recinto.

A quienes han estudiado con ella y a sus colegas les dedicó el galardón. “Es una gran sorpresa, no sabía que la iba a recibir (la medalla), estoy sumamente agradecida. Ningún reconocimiento ni medalla la haces solita; siempre hay colegas, alumnos, gente, instituciones que te acompañan. Quiero compartir con todos”, expresó antes de recibir la presea en el museo capitalino.

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El Tip: LA ESCULTORA tiene una nutrida colección de semillas que incluyó en la exposición que se inauguró en el Museo de Arte Moderno.

Gerda Gruber, cuyo trabajo ha hecho cruces con la naturaleza, la comunidad y el refugio, se mostró emocionada cuando le entregaron la medalla en reconocimiento a su trayectoria, de manos de la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Alejandra de la Paz.

“Las preocupaciones de Gerda Gruber adquieren hoy una vigencia por un tiempo marcado con el deterioro ambiental”, destacó Alejandra de la Paz, a nombre de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

También recordó cómo Gerda Gruber se quedó a vivir en México, al estar maravillada con las culturas mesoamericanas, con las cuales ha establecido diálogos a través de sus obras y en múltiples proyectos en los que está lo maya.

“Instaló un horno básico y abrió un taller de cerámica para la experimentación. Fue un gesto decisivo, volvió al barro como un lenguaje del presente”, externó la directora.

Gerda Gruber, a sus 86 años, está activa y creando; actualmente trabaja en la investigación de la hojarasca. “Estoy estudiando la hojarasca, que es un elemento de la naturaleza que está aparentemente para fertilizar la tierra. Me gusta cómo busca formas que se unen una con la otra”, compartió la artista, quien mantiene la capacidad de sorpresa en cada una de sus indagaciones.