Dan a Patti Smith el Princesa de Asturias

La poeta, vocalista, compositora, novelista, cronista y artista visual Patti Smith (Chicago, Illinois, Estados Unidos, 1946) —la madrina del punk— ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026: de manera unánime, el jurado, presidido por la bailaora y coreógrafa María Pagés, destaca que su “impetuosa creatividad conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva”, amén de ser una “intérprete de estilo vigoroso” que ha sabido consumar la inconformidad del individuo en la sociedad contemporánea “en canciones palpitantes, algunas de las cuales ya son íconos de la música popular de nuestro tiempo”, recalca el comité dictaminador en la ciudad de Oviedo.

Autora de más de 20 libros, la crítica especializada la define como una “poeta iconoclasta” cercana al espíritu inconforme de Rimbaud, Baudelaire y Artaud. Aval de 50 años de carrera artística, en manifestación de una visión poética de la vida, es la segunda figura identificada con el rock que recibe este galardón: en el año 2007 fue laureado su aliado y cómplice literario y musical, Bob Dylan.

El Dato: El álbum Horses Colección Grammy Hall of Fame, que en 1975 la ubicó en la zona sobresaliente del movimiento punk, la acreditó como una de las más influyentes.

Legado, hasta ahora, de 11 fonogramas muy cotizados en los espacios del hardcore punk, anarcopunk y pop punk (Easter, 1978; Radio Ethiopia, 1976; Wave, 1979; Gone Again, 1996; y Banga, 2012...): lienzo de sugestivos matices sonoros en inquietantes follajes de punk, rock y poesía. Ocupa el lugar 47 en el listado de la revista Rolling Stone de los “100 Mejores Artistas de Todos los Tiempos”; suscrita en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2007 y doctora honoris causa por la Universidad Rowan en 2008.

Destacan en su incursión literaria, varios volúmenes estimados por los bibliófilos como libros de culto: Éramos unos niños —crónicas juveniles en colaboración con el fotógrafo Robert Mapplethorpe—; los tomos de memorias: Tejiendo sueños (2014), M Train (2016), El año del Mono (2020) y Pan de Ángeles (2025). Poemarios: Witt (1973), Babel (1978), Augurios de inocencia (2005) y El mar de coral (2012). Discurso lírico pasional, intenso y tierno de matices infundidos por el poeta galo Arthur Rimbaud y las confabulaciones espirituales y de disidencia (drogas, libertad sexual...) con la Generación Beat (Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William S. Burroughs...): “No puedo caminar / No puedo ver / Más allá de lo que está / Frente a mí / Me recuesto / Pero no lloro / Transportada en el espacio / Por las mariposas”.

Cuadernos de no ficción, fábulas, apuntes memorísticos y versos que han registrado “una visión poética de la vida, comprometida con ofrecer un mensaje de esperanza frente a las injusticias. Con una actitud inconformista y transgresora, ejemplo para muchas artistas, ha conmovido a oyentes y lectores de todo el mundo y sigue inspirando a las nuevas generaciones”, subraya el jurado.

La cantante del legendario tema “Hey Joe / Piss Factory” ha incursionado con meritorio quehacer en la fotografía y otras variantes de las artes gráficas. El libro de imágenes A Book of Days (2022) recibió elogios de la crítica especializada. La instalación visual y sonora que presentó en el Centro Pompidou de París, en que retoma pasajes líricos de Rimbaud y otros poetas fue muy bien recibida por el exigente público parisino.

En los últimos años ha realizado giras musicales y recitales poéticos por Estados Unidos, Europa y Latinoamérica: durante el 2024 ofreció conciertos con Soundwalk Collective en prestigiados escenarios y centros culturales. Regresó a la Ciudad de México el 1 de marzo de 2024 con el proyecto inmersivo Correspondences en el Teatro de la Ciudad.