¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 24 al 26 de abril?

Se nos va el mes abril con su primavera inquietante manifestada en la fragancia del sol. Presentamos un catálogo de eventos culturales y artísticos (literatura, teatro, cine, música, fiesta del libro, canciones, artes plásticas...) programado en diferentes sedes y recintos de la Ciudad de México para disfrutar con familiares y amigos en este colofón semanal.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 24 al 26 de abril?

1. Fiesta del Libro y la Rosa. UNAM

El pasado jueves 23 de abril inició la décimo octava edición de la Fiesta del libro y la Rosa, en la que el público podrá disfrutar de una serie de conversatorios, talleres y una amplia oferta editorial, entre la que destaca la de la propia UNAM. Conversatorio inaugural: Un nombre para mí: desapariciones y literatura. El Foro Liberta recibió a las escritoras Dolores Reyes, Brenda Navarro, Rosa Beltrán y Julia Santibáñez, para hablar de un tema urgente en la sociedad mexicana. Horario: 10:30 am.

La cultura de paz es su tema central bajo el lema Nombrar para existir, porque leer, escribir y crear no sólo permiten la expresión de ideas, sino que también facilitan la resolución de conflictos, la inclusión y la empatía. Cuatro los días de celebración, incrementa en un 13 por ciento el número de stands, su oferta se amplía de 398 a 500 actividades y crece el número de sedes externas. Presentaciones editoriales, talleres, exposiciones, ciclos de cine, conciertos, encuentros profesionales y espacios dirigidos a infancias y juventudes.

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Fiesta escritoras y escritores: María Negroni, Selva Amada, Alma Delia Murillo, Ruperta Bautista, Antonio Ortuño, Martín Solares, Bernardo Esquinca y Juan Gedovius; personalidades del ámbito de la investigación: Roger Bartra, Javier Garciadiego y Roberto Coria; actrices y actores: Joaquín Cosío y Arcelia Ramírez. Para compartir reflexiones sobre Cultura de Paz, este año destaca la participación de dos escritoras centroamericanas: la salvadoreña Elena Salamanca y la artista guatemalteca Regina José Galindo, quienes participan en la mesa Imaginarios de paz: la literatura y el arte frente a la violencia en Centroamérica. Su presencia resulta fundamental, puesto que sus narrativas permiten visibilizar experiencias que han prevalecido en la región.

Entre las actividades académicas destacan la realización del Sexto Laboratorio de Publicaciones y Formación Editorial de la UNAM, así como el Seminario Internacional de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ). Narrativas para una cultura de paz en la Literatura Infantil y Juvenil. En el ámbito artístico se contará con la participación de la Orquesta de Tango de la Facultad de Música de la UNAM, Sonex y el Sonido Gallo Negro, así como un ciclo de cine organizado por la Filmoteca de la UNAM.

En cuanto a los talleres, destacan el titulado Cuerpos que cantan. Prácticas de construcción de comunidad y memoria colectiva, impartido por Valeria Navarro y Querena García, que se llevará a cabo en tres sesiones, jueves, viernes y sábado, de 11 am a 12:50 pm (registro: https://tr.ee/SD6DQd); el taller de ilustración Nadie no sabe dibujar, impartido por Julia Reyes Retana, el viernes a las 4 pm (registro: https://tr.ee/SD6DQd ); y el taller Desatar la lengua de la sombra, impartido por María Negroni, el viernes a las 6 pm, en el que los estudiantes leerán y conversarán sobre algunos de los poemas fundamentales escritos en Hispanoamérica en los últimos años (registro: https://tr.ee/SD6DQd ).

Dónde: Explanada del Centro Cultural Universitario. UNAM

Cuándo: hasta el domingo 26 de abril, 2026

Horario: de 10 a 21 horas

Entrada libre

Fiesta del Libro y la Rosa. UNAM ı Foto: Especial

2. Recital Poético Musical El Cántaro

Evento coordinado y organizado por la poeta Ruth García y la cantante Susana López. Lectura de textos líricos a cargo de Eunice Rivas, Roberto Hernández Salcedo, Miguel de Corasa, Adriana López Marañon, Daniel S. Gómez, El mago errante, Febe Juárez, Fierro Brito, Juan Pablo Ramírez Gallardo, Lutviana Gómez Gómez, Marcela Romn, Pablo Ziran. Presentación editorial de Historia de los ausentes, cuaderno de Daniel S. Gómez. / Encuentro de amigos amantes de la buena poesía y de la canción hispana y latinoamericana (vocalista Susana López).

Dónde: Deleitante Café. Medellín 247. Colonia Roma Sur. CDMX

Cuándo: sábado, 25 de abril, 2026

Horario: 15:00 horas (3:00 pm)

Entrada libre

Recital Poético Musical El Cántaro ı Foto: Especial

3. Feria del Libro Superissste Zaragoza. FCE

Hasta el sábado 25 de abril las tiendas Superissste, la Alcaldía Iztapalapa y el Fondo de Cultura Económica (FCE), en el marco del Día Internacional del Libro, llevan a cabo la Feria del Libro Superissste Zaragoza, donde los asistentes podrán acceder, de manera totalmente gratuita, a talleres creativos, de sustentabilidad, educación financiera, así como a trueque de libros y, por supuesto, la oferta editorial del FCE.

Este viernes 24 de abril, a las 11:00 h, se llevará a cabo una proyección del Cineclub infantil y, a las 12:00 horas, el historiador y escritor Pedro Salmerón Sanginés presentará Un estante en la historia con su libro Pancho Villa. Las actividades del día llegarán a si fin a las 13:00 horas, con el montaje escénico de la obra Baruck.

Finalmente, el sábado 25 de abril, la Feria dará inicio con cuentacuentos, a cargo de El pasillo de los niños y las niñas, mientras que, a las 12:00 horas, Ana Clara Muro, Premio de Poesía Aguascalientes 2025, presentará Y en la bolsa, poesía, para que a las 13:00 horas, toque el turno de participar a la agrupación musical Yucatán A Go Go. El FCE ofrecerá títulos de todas sus colecciones y géneros, a precios accesibles para todos los bolsillos y todos los gustos: novela, cuento, poesía y novela gráfica, así como ejemplares de literatura infantil y juvenil.

Dónde: Super ISSSTE ZARAGOZA. Calzada Ignacio Zaragoza 1711. Colonia Tepalcates. Iztapalapa. CDMX

Cuándo: hasta el sábado 25 de abril, 2026

Horario: de 10 a 18 horas

Entrada libre

Feria del Libro Superissste Zaragoza. FCE ı Foto: Especial

4. Osmany Paredes. Concierto

Ritmos Afrocubanos y Jazz en una gala musical en que Cuba y las consonancias del Jazz dialogan en el escenario. Cuarteto conformado por el destacado pianista Osmany Paredes; el bajista Y. Tellez; el baterista Enrique Nativitas y el percusionista R. Perea. Despliegue de temas escritos por Paredes y otros del repertorio emblemático del jazz universal y de Cuba. Interpretación de composiciones del más reciente trabajo discográfico de Paredes: Inside My Roots.

Dónde: Bar El Vicio. Coyoacán. CDMX

Cuándo: Domingo, 26 de abril 2026

Horario: 19:30 Horas / Boleto: 500 pesos

Osmany Paredes. Concierto ı Foto: Especial

5. Tiempo. Conferencia Teatral

Tiempo - Conferencia Teatral, escrita, dirigida y actuada por Cleopatra Montiel (bajo la dirección de Emmanuel Duprez), se presenta en el Foro Shakespeare en la CDMX. La temporada 2026 ofrece funciones los sábados a las 19:00 horas, explorando la reflexión sobre la puntualidad, los recuerdos y la gestión del presente a través de un monólogo introspectivo, donde la protagonista confronta su propia percepción del tiempo y el valor del “ahora”.

Temporada: sábados hasta el 24 de abril de 2026.

Foro Shakespeare. Chapultepec. CDMX

Horario: sábados, 19:00 horas

Boleto: 250 pesos

Tiempo. Conferencia Teatral ı Foto: Especial

6. La Tertulia Nacional

Lectura de textos líricos a cargo de los poetas Reyna Morten, pablo Ramírez Gallardo, Lutviana Gómez, Daniel S. Gómez, Eunice Rivas, Miguel Ángel Aguilar, Juan Carlos Mosqueira, Rahui Mancha, Xóchitl Espinosa, Felix Pacheco, Víctor Servín, El Birlibirloque.

Musica: Cornalina.

Presentaciones editoriales: Historia de los ausentes, de Daniel S. Gómez; y Luna líquida, de Inti M. Gaytan.

Dónde: Sumeru. Republica de Chile 10. Esquina con Donceles. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: viernes, 24 de abril 2026

Horario: 17:00 horas

Entrada libre

La Tertulia Nacional ı Foto: Especial

7. Música UNAM

Fiesta del libro y la Rosa

Solistas Ensamble de Bellas Artes. Interpretarán el Réquiem alemán Op. 45 de Brahms, en la “Versión de Londres” con el acompañamiento de piano a dúo de Eric Fernández y Sergio Vázquez. Anfiteatro Simón Bolívar: viernes 24 de abril, 6:00 pm

Coro de Madrigalistas de Bellas Artes

El programa titulado Romanticismo alemán reúne obras de Beethoven, Bruch, Rheinberger y Schubert. Anfiteatro Simón Bolívar: domingo 26 de abril, 12:00 horas

Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata

La OJUEM ofrece un repertorio que incluye la obertura Las Hébridas de Mendelssohn, Preludio y Muerte de amor de Tristán e Isolda de Wagner y Cuadros de una exposición de Músorgski, bajo la dirección de su titular José Areán. Sala Miguel Covarrubias: domingo 26 de abril, 1:00 pm

Música UNAM ı Foto: Especial

8. Día Nacional de la Música Tradicional Mexicana

En conmemoración del Día Nacional de la Música Tradicional Mexicana, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, presentará el concierto La Llorona el viernes 24 de abril, a las 18 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, con la participación de la contralto Ana Caridad Acosta y el guitarrista Gerardo Matamoros.

Este programa propone un recorrido por algunas de las obras más representativas del repertorio tradicional mexicano, a través de compositores como Ignacio Fernández Esperón Tata Nacho, Juan José Espinoza, Quirino Mendoza, Manuel M. Ponce, Guty Cárdenas y Ricardo Palmerín, entre otros.

Desde esta perspectiva, La Llorona no solo es un concierto, sino también una afirmación de identidad cultural. La selección del repertorio responde al interés de acercar al público a obras que forman parte del imaginario colectivo y que han trascendido generaciones, manteniendo su vigencia tanto en el ámbito académico como en la tradición popular.

El programa incluye piezas emblemáticas como La borrachita, Por una mujer ladina, Cielo rojo, Cielito lindo y A la orilla de un palmar, así como obras del repertorio yucateco como Caminante del Mayab, Golondrinas yucatecas y Peregrina. También se interpretarán La Sandunga, La malagueña y la tradicional La Llorona, pieza que da nombre al concierto y que sintetiza la profundidad expresiva de la música mexicana.

Los boletos para el concierto se pueden adquirir en las taquillas del Palacio de Bellas Artes, con descuentos para estudiantes, docentes y personas adultas mayores con credencial vigente (INAPAM)

Costo del boleto: 75 pesos

Viernes 24 de abril 18 horas

Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes

Día Nacional de la Música Tradicional Mexicana ı Foto: Especial

9. La niña en el altar. Teatro

La niña en el altar regresa a escena para una nueva temporada en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky del Centro Cultural del Bosque (INBAL), hasta el 26 de abril de este 2026, con funciones de miércoles a sábado a las 19:00 horas y domingo a las 18:00 horas.

Protagonizada por Marina de Tavira, Alberto Estrella, Emma Dib, Everardo Arzate, Yessica Borroto y Salvador Sánchez, esta intensa tragedia contemporánea es una reescritura audaz del mito de Ifigenia que retrata la violencia hacia las infancias y expone los abusos del sistema patriarcal, evidenciando también la complicidad estructural que —más allá del género— sostiene y reproduce estas dinámicas de poder, desde una mirada profundamente humana y vigente.

Dónde: Teatro El Galeón Abraham Oceransky. Centro Cultural del Bosque (CCB). Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n. Ciudad de México

Boleto: 250 pesos

Sábado: 19:00 horas; domingos: 18:00 horas

La niña en el altar. Teatro ı Foto: Especial

10. A 40 años de México 86

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Mural Diego Rivera, invita al público a participar en el podcast comunitario A 40 años de México 86, que se llevará a cabo el viernes 24 de abril a las 17 horas, en la explanada del recinto.

La actividad se inscribe en el programa público del seminario De terremotos y mundiales 1985-2026, que se realiza en el contexto de la exposición Tectónica de la memoria: 1985-2025, una iniciativa que, desde marzo, articula conferencias, proyecciones, charlas y ejercicios de reflexión en torno a dos acontecimientos que marcaron profundamente la historia contemporánea de la Ciudad de México: el sismo de 1985 y la Copa Mundial de Futbol de 1986.

En este contexto, el podcast al aire libre se presenta como una estrategia para extender las actividades del museo hacia el espacio público. “Es una iniciativa del Museo Mural Diego Rivera para sacar el museo a la calle”, señaló Isaac Torres, moderador de la sesión e integrante del colectivo El Asunto Urbano, responsable de la coordinación de estas actividades durante abril y mayo.

Torres explicó que estas sesiones, realizadas mediante una radio bocina, buscan propiciar un espacio de encuentro accesible para distintos públicos, donde la música y la conversación detonen procesos de escucha colectiva. “Lo que hacemos es generar un punto de reunión para abordar distintos temas e invitar a la gente a participar desde la escucha”, comentó.

La sesión del 24 de abril contará con la participación de Daniel González y Mariana Anzorena, integrantes de la plataforma Futbol Oblicuo, quienes abordarán el Mundial de México 86 desde una perspectiva cultural. De acuerdo con Torres, el encuentro permitirá recuperar “historias, anécdotas, memorias y datos curiosos” en torno a este acontecimiento, con el fin de reconstruir el imaginario colectivo que se configuró en ese momento.

A 40 años de México 86 ı Foto: Especial