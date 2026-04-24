Distingue SND a La Razón con 6 premios mundiales de diseño

El diario La Razón consolida su apuesta por la información e investigación de la mano de la creatividad del diseño, al ser galardonado con seis Premios a la Excelencia de la Society for News Design (SND), que distingue lo mejor del diseño editorial y el periodismo visual en el mundo.

Con estos reconocimientos suma 89 desde 2010 hasta la fecha. En éstos la SND ha destacado el trabajo de este diario y su innovación en el diseño editorial. La institución también ha distinguido a medios como The Washington Post, The New York Times, National Geographic Magazine y South China Morning Post, entre otros más.

“Star base, la ciudad de Musk”. ı Foto: Staff Infografía

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Uno de los trabajos premiados este año es el dedicado a la zona arqueológica de Tenayuca, que se alzó en la categoría Investigación. En éste se documentó cómo hace 100 años se realizaron las exploraciones que permitieron redescubrir la pirámide y varias estructuras de los vestigios, además de su reconstrucción.

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El Dato: Este año, más de cuatro mil propuestas fueron evaluadas por profesionales de organizaciones como The New York Times, Die Zeit, The Pudding y South China Morning.

“Tenayuca, 100 años de excavación”. ı Foto: Staff Infografía

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En este trabajo titulado “Tenayuca, a 100 años de la excavación de la gran capital chichimeca”. La Razón documentó la gran importancia que tienen estos vestigios arqueológicos.

En esa misma categoría fue galardonada la infografía sobre la hazaña de la Sonda Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea (ESA), que captó por primera vez los polos de nuestro astro rey, una región que durante décadas permaneció oculta dada la perspectiva del plano orbital.

“Notre-Dame renace”. ı Foto: Staff Infografía

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El diseño y la información buscaron ser lo más didácticos para la comprensión de los lectores y para dimensionar la importancia de este avance científico.

El Tip: Por primera vez, los jueces se reunieron en dos lugares distintos: el Área de la Bahía de San Francisco y Singapur.

El periódico también se posicionó en la categoría Internacional, en la que alcanzó cuatro reconocimientos, refrendando el pulso que ha tenido para darle cobertura a los acontecimientos mundiales.

Una de las infografías galardonadas fue sobre Alcatraz, la cárcel que el presidente Donald Trump instruyó reabrir y ampliar con la intención de que inmigrantes indocumentados sean enviados. Apenas hace tres semanas, el mandatario solicitó 52 millones de dólares para cubrir los costos del primer año.

“Alcatraz, la prisión que Trump busca reabrir”. ı Foto: Staff Infografía

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Otra cobertura galardonada fue acerca de cómo el magnate Elon Musk ha materializado uno de sus sueños más ambiciosos: Starbase, una ciudad corporativa moderna ubicada en Texas, Estados Unidos, la cual se sitúa en la actual carrera espacial.

El conflicto de Gaza también ha estado presente en las páginas de La Razón. En la infografía distinguida se informó sobre el impacto que tuvo el conflicto armado en los primeros dos años, así como la crisis humanitaria que había.

Asimismo, fue premiada la publicación de la reapertura de Notre Dame, emblemática construcción francesa que quedó con severos daños tras un incendio que se registró en 2019. A nivel visual, este trabajo destacó por la recreación del inmueble a gran detalle para explicar cómo fueron las labores de reconstrucción.

“Guerra en Gaza” ı Foto: Staff Infografía

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En esta 47 edición, la SND evaluó los mejores trabajos publicados en 2025.

Los trabajos de La Razón distinguidos fueron infografías, que son una de las mejores soluciones cuando un tema es demasiado complicado de explicar. Son la alternativa ideal para que quien la vea pueda comprenderla.

Muchas de las infografías de La Razón difunden y abordan temas relevantes y de interés actual, sean conflictos armados como la guerra en Irán, asuntos ambientales como la crisis climática, hechos históricos como la misión Artemis, temas culturales, deportivos y hasta virales.

En La Razón, el equipo de diseño e infografía está integrado por Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola. La coordinación de diseño está a cargo de Carlos Mora, bajo la dirección editorial de Adrián Castillo de los Cobos y la dirección general de Mario Navarrete en esta casa editorial.

“Los polos del sol”. ı Foto: Staff Infografía

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En el diario, el diseño se concibe como la columna vertebral del medio impreso, un elemento esencial que articula la identidad visual y guía la experiencia del lector. Su función va más allá de lo estético: debe garantizar que la información fluya de manera clara, ordenada y accesible, al tiempo que resulta atractiva y coherente con la línea editorial. Cada elemento —tipografía, color, jerarquía visual— se integra con un propósito preciso: facilitar la comprensión, captar la atención y hacer de la lectura una experiencia ágil, intuitiva y funcional.

Canal de Youtube se consolida con placa de plata por audiencia

› Por Jorge Butrón

La plataforma Youtube reconoce a La Razón con el Premio de creador de Plata, tras haber superado los 100 mil suscriptores y entregó ayer una placa que lo certifica.

Desde hace poco más de un año este medio inició una nueva etapa en su canal de Youtube La Razón de México “@larazon_mx” que implicó establecer un foro de producción.

Desde entonces en su oferta hay un noticiero en vivo, un programa de debate político-juvenil, un programa de deportes, videocolumnas y videonotas con los aconteceres de México y el mundo.

CON GIMÉNEZ Cacho (izq). ı Foto: Caputra de pantalla

El Dato: Más de 8 mil videos alberga el canal de Youtube de La Razón. Destacan las entrevistas de Javier Solórzano con personalidades.

En el actual contexto de inmediatez informativa por la aparición de las redes sociales, las transmisiones vía streaming y la omnipresencia en el entorno mediático, La Razón encontró en la era digital una manera de conquistar nuevas audiencias y fortalecer las que ya tiene.

Gracias a lo anterior, a la fecha se han superado los 136 mil suscriptores, lo que evidencia un gusto creciente de la audiencia por los contenidos generados y un reconocimiento al crecimiento constante y trabajo del equipo de noticias que conforma esta casa editorial.

Debate, análisis, crítica, opinión, investigación, seguridad, justicia, denuncia ciudadana, política, finanzas y deportes, han sido los sellos de esta casa editorial en su versiones impresa y digital, y desde hace unos meses en esta nueva plataforma informativa que está disponible todos los días y a toda hora.

ENTREVISTA con Isaac Hernández. ı Foto: Caputra de pantalla

En febrero de 2024, Al Mediodía con Solórzano, conducido por el periodista Javier Solórzano se lanzó como una de las apuestas más ambiciosas de La Razón para entrar al mundo digital, aprovechando la gran experiencia de más de 30 años del periodista en medios informativos.

Con un análisis muy detallado de la situación que atraviesa el país, se abordan de primera mano los comentarios y opiniones de expertos en diversas materias, así como entrevistas con los actores principales de los hechos que afectan la realidad del país. Es así que esta emisión se ha posicionando entre las preferencias de los suscriptores.

En este tiempo, el foro de Al mediodía con Solórzano ha sido visitado por secretarios de Estado, actores importantes de la vida pública, personajes relevantes de la cultura y el arte, activistas, entre otros.

Otro de los programas que se han ganado el interés del público es Razonados, en el que los jóvenes y estudiantes debaten sobre temas de carácter político y social, a través de nuevas ideas, conceptos y visiones, abriendo el panorama también para las nuevas generaciones que en algunos años serán los principales actores de la vida pública nacional.

EL SECRETARIO de la SSC-CDMX. ı Foto: Caputra de pantalla

La Razón Deportiva cuenta con un equipo de periodistas especializados, que revisa y analiza los aspectos relevantes del futbol, beisbol, americano, juegos olímpicos y todas las disciplinas, que gustan a los mexicanos, y que en breve tendrá un relanzamiento.

Lo anterior, para elevar la calidad de los contenidos y satisfacer los intereses de un público exigente.

El reconocimiento de Youtube anima, pero también representa un fuerte compromiso para seguir informando con calidad, creatividad y oportunidad, pues la nueva era digital obliga a la adaptación constante y el buen uso de la Inteligencia Artificial, preservando la veracidad de la información ante la proliferación de contenidos falsos (fake news).

El crecimiento del canal de Youtube de La Razón es un logro en equipo, en el que los suscriptores son una parte fundamental para la continuidad.