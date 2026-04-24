Exploran el alma del libro en el Museo Franz Mayer

EL FRANZ MAYER celebra el Día Mundial del Libro con la inauguración de Oficios de la tinta: Ali Kazma, la primera exhibición individual en México del reconocido videasta turco, cuya obra se centra en visibilizar los procesos técnicos que a menudo permanecen ocultos tras los objetos impresos de la cotidianidad.
A través de seis piezas audiovisuales, Ali Kazma invita al espectador a sumergirse en el universo de la escritura, poniendo énfasis en el libro como un objeto entrañable y, al mismo tiempo, dirige la mirada hacia los gestos, ritmos y oficios de quienes lo hacen posible: desde la escritura y la edición hasta el coleccionismo.
“La forma del libro es una de esas formas perfectas, no necesita ningún cambio y es simplemente hermosa. Leer novelas, leer libros, es para mí una especie de resistencia y esto debe mantenerse para que la gente resista las tentaciones del pensamiento rápido que nos perjudican emocional, intelectual, social y ecológicamente. El libro se distancia de esto al promover el pensamiento profundo, la paciencia y la lentitud. Realmente creo que debe ser parte de nuestras vidas”, detalló a La Razón el artista Ali Kazma, durante un recorrido por la exhibición.
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Entre las piezas destacan colaboraciones con figuras de la talla del Premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk y el bibliófilo Alberto Manguel. Sus prácticas dialogan con el trabajo de creadores anónimos en talleres, archivos y bibliotecas, resaltando la concentración y la repetición necesarias en cada etapa de creación.
La inauguración de esta muestra marca también la apertura de dos nuevos recintos en la planta alta del museo: la Sala de procesos, un espacio dedicado a la evolución del diseño y la Biblioteca viva de Diseño, con un acervo contemporáneo.
La exposición, que está disponible al público a partir de hoy y hasta el 30 de agosto de 2026, dialoga con la expo-venta “De la A al Franz”, que del 23 al 26 de abril reunirá a ilustradores y librerías independientes en el claustro del museo.