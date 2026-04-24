Drama migrante por ICE, la foto del año del World Press 2026

LA FOTOGRAFÍA de la estadounidense Carol Guzy (Pensilvania, 1956): Separados por el ICE, trabajo realizado para la firma Zuma Press, ganó el World Press Photo de 2026: en la imagen unas niñas angustiadas se agarran a su padre mientras agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo detiene en un tribunal de Nueva York el 26 de agosto de 2025, tras enfrentar una comparecencia de inmigración.

El retrato devela la forma violenta en que policías embozados recluyen a un migrante ecuatoriano sin antecedentes penales, en una audiencia judicial para formalizar su situación migratoria.

“Es desgarrador ver agentes enmascarados en los juzgados y en las calles de Estados Unidos y observar cómo las familias se enfrentan a la desesperación y al miedo. Las niñas simplemente se aferraban a su padre con tal desesperación que parecía que trataban de evitar ser arrancaradas de su lado. Es imposible no sentir el dolor que atraviesa toda la escena del drama migratorio”, ha dicho la artista visual.

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El Tip: EL CONCURSO recibió 57 mil 376 fotografías presentadas por tres mil 747 fotógrafos, donde abordan conflictos y crisis.

La fotografía galardonada integra un reportaje sobre las detenciones de migrantes en juzgados de la ciudad de Nueva York. Carol Guzy y otros fotoperiodistas han evidenciado durante varias jornadas de cobertura, las brutales detenciones que se hacen en uno de los pocos sitios donde se ha permitido la presencia de la prensa. El jurado del certamen de fotografía destacó que la imagen refleja perfectamente “la aplicación sistemática de una política que afecta a personas que cumplen de buena fe con los procedimientos legales”.

“Es de verdad desconcertante ver estas medidas dentro de mi propio país. Como periodista, he realizado coberturas de conflictos internacionales y franjas de guerra, pero la sensación de ver agentes disfrazados en los pasillos y en las avenidas de Estados Unidos, separando a niños de sus padres, es sencillamente inhumana y dolorosa”, ha reiterado Guzy.

42 Proyectos fueron seleccionados de 141 países

La autora agregó que, aunque su trabajo es realizar con su cámara documentaciones gráficas de las circunstancias más apremiantes de distintas comunidades de la Unión Americana, abriga la esperanza de que la imagen premiada conmine a la reflexión sobre estas prácticas arbitrarias: “Espero que las imágenes sirvan para abrir los ojos de la sociedad a lo que se está convirtiendo en una rutina degradante dentro de Estados Unidos”, resalta la artista del lente sobre lo que expresa su trabajo.

Otras fotografías destacadas en la premiación del World Press Photo 2026 incluyen: Asia: Wong (Daily Mail) captura la angustia en un incendio en un complejo residencial de Tai Po. África: Halden Krog registra a cazadores profesionales sacrificando elefantes en Zimbabue. España (Incendios): Brais Lorenzo con una imagen de un hombre combatiendo el fuego con una rama en Ourense. Brasil: Priscila Ribeiro (Territorio de Esperanza) sobre la lucha por la regularización de tierras. Ecuador: Santiago Arcos con el funeral de cuatro niños en Malvidas. Otras Menciones: Jan Sonnenmair: Protestas en Portland contra el ICE. Ethan Swope: Incendios en Los Ángeles. Chantal Pinzi: Farīsāt: Las hijas de la pólvora. Tadeo Bourbon: La Argentina de Milei. Premios que reflejan los despotismos del poder global, crisis climática y la degradación humana derivada de conflictos sociales.