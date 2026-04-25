Pintura de Frida Kahlo llega por primera vez a Jalisco

En Guadalajara, Jalisco

En un hecho inédito, por primera vez una obra de la pintora mexicana Frida Kahlo se exhibe en Jalisco. Se trata de la naturaleza muerta, Los frutos de la tierra (1938), que forma parte de la exhibición Travesías por México: territorios y raíces, que reúne obras emblemáticas y poco vistas de la Colección de Pintura del Banco Nacional de México (Banamex), como parte de la oferta cultural que se ofrece rumbo al Mundial de Futbol 2026.

“Es una naturaleza muerta que en cierta forma evoca a la artista, es decir, una especie de autorretrato singular, ya que, aunque no está el cuerpo de Frida, a través de las tunas y las pitayas, evoca al cuerpo femenino. Pensando que en los años 30 sufrió un terrible aborto, habla de sus experiencias; fue la primera vez que una artista mujer habló de la situación del cuerpo femenino desde su propia voz”, explicó a La Razón el curador de la muestra Carlos Segoviano.

El Dato: El Museo Cabañas de Guadalajara está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y alberga el mural El hombre en llamas de José Clemente Orozco.

La obra culmina en la exposición un recorrido por 55 piezas de 43 artistas. También resulta emblemática porque es la única pintura de Frida Kahlo que tiene la Colección Banamex, pues se sumó al acervo a través de una repatriación en los años 70, al adquirirla en una subasta de Estados Unidos.

“Es una pieza singular, porque la preparó para su primera exposición individual en Nueva York, curiosamente en el extranjero”, compartió el curador.

El óleo no es la única joya de la colección que se exhibe, también están Vendedora de alcatraces (1942), de Diego Rivera; y una particular pieza de Rufino Tamayo, Campesina con niño en brazo (s/f), por ejemplo.

VENDEDORA de alcatraces (1942), de Diego Rivera. ı Foto: Adriana Góchez, Especial y Fomento Cultural Banamex

El cuadro de Diego Rivera destaca porque tiene “resquicios cubistas en el tallo y la flor”, explicó Carlos Segoviano. Mientras que el de Tamayo resalta por el uso de grises, que era el color favorito del pintor oaxaqueño.

La exposición llega al Museo Cabañas como una oferta cultural para visitantes nacionales y extranjeros que acudan a Guadalajara por el Mundial. Por los partidos que se jugarán en la perla tapatía se esperan vacacionistas de España, Uruguay y Corea del Sur, principalmente.

“Es una de las apuestas que tenemos, pensamos que dada la afluencia de visitantes que tendrá la ciudad por el Mundial, era muy importante que estas personas, que no tienen una relación directa con el arte mexicano, pudieran conocer grandes nombres, como David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo o Diego Rivera. No solamente hablar de futbol, sino que se muestre la importancia cultural que tiene el país”, comentó a este diario Susana Chávez Brandon, la directora del Museo Cabañas.

Lavanderas de Guatemala, de la artista Rina Lazo. ı Foto: Adriana Góchez, Especial y Fomento Cultural Banamex

Con esta muestra se busca no solamente explorar la festividad de México, sino reflexionar cómo repensar el país. “Intentamos encontrar motivos relativos para repensar México en su carácter extraordinario y festivo, pero al mismo tiempo, es una reflexión hacia dónde tiene que repensarse este país y las problemáticas que suceden”, explicó Carlos Segoviano.

La muestra Travesías por México: territorios y raíces, que estará del 28 de abril hasta el 19 de julio en Guadalajara, reúne obras poco conocidas de la colección, como un cuadro anónimo del que por primera vez se muestra su reverso.

“No sólo es traer las joyas, sino las obras poco conocidas. Esta cara no se había visto; la otra que tiene es de otra época distinta”, detalló el curador durante el recorrido.

La exposición también dialoga con el Museo Cabañas, que alberga los imponentes murales de José Clemente Orozco, además de incluir a artistas jaliscienses, como Raúl Anguiano. También hay pinturas de otros reconocidos creadores de la talla de David Alfaro Siqueiros, Miguel Covarrubias, Alice Rahon, Joy Laville, Marysole Wörner Baz y Rina Lazo.

CUADRO del que se muestra por primera vez esta cara. ı Foto: Adriana Góchez, Especial y Fomento Cultural Banamex

La exhibición es la primera de una serie de revisiones de la colección pictórica Banamex, que viaja tras 10 años de no hacerlo. Se considera que este acervo, conformado por mil piezas, es el más importante de arte mexicano en cuanto a colecciones privadas.

“Ver artistas que de otra manera no se veían acá in situ, eso lo hace histórico. Es tener un mosaico sobre la producción de artistas del siglo XX en México, en las distintas exploraciones de los artistas. Es volver a compartir a estos artistas”, comentó a La Razón de México Natalia Pollack, directora de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex.

Es la primera de una red de colaboraciones que harán con Guadalajara.

Travesías por México…

Cuándo: Del 28 de abril al 19 de julio

Dónde: Museo Cabañas (Cabañas número 8, Plaza Tapatía, en Guadalajara)

Horarios: Martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas