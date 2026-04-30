Sundance trae a México lo mejor del nuevo panorama cinematográfico mundial

Del 30 de abril al 3 de mayo, el Instituto Sundance y Cinépolis realizarán en conjunto la tercera edición del Sundance Film Festival CDMX, una plataforma dinámica para nuevas voces e historias que cuenta con cine internacional de primer nivel.

El esperado regreso de uno de los encuentros cinematográficos más importantes a nivel mundial marca una cita obligada para los cinéfilos que buscan conocer las nuevas propuestas fílmicas independientes que han llegado en esta primera parte del año, de las cuales muchas de ellas seguramente darán de qué hablar a lo largo de los siguientes meses, habiendo también algunas que probablemente alcanzarán logros importantes en la próxima temporada de premios a lo mejor del séptimo arte actual.

Con cuatro días de proyecciones en diferentes salas de cine con largometrajes y cortometrajes, paneles especiales gratuitos y la presencia de cineastas invitados que estarán presentando sus trabajos e interactuando con el público asistente, Sundance CDMX una vez más le inyecta su magia a la capital. Entre las cintas que podrán verse en esta ocasión, encontramos a algunas de las ganadoras de este año del festival, que destacan gracias a sus temáticas originales y con un contenido social relevante a los tiempos actuales.

La parte dedicada al documental se viste de gala con la Película Inaugural Everybody To Kenmure Street (Premio Especial del Jurado Documental Cinema Mundial), que muestra lo ocurrido en Glasgow cuando comunidad se organiza para impedir una redada migratoria; Nuisance Bear (Gran Premio del Jurado Documental Estados Unidos), una mirada contemplativa sobre el impacto del turismo y el cambio climático en la vida salvaje; American Pachuco: The Legend of Luis Valdez (Premio del Público Documental Estados Unidos), retrato de una figura clave del teatro chicano y pionero en llevar esas historias a la pantalla grande; y One in a Million (Premio del Público y Mejor Dirección Documental Cinema Mundial), historia filmada a lo largo de varios años que sigue a una joven refugiada siria en su proceso de adaptación. Además de estos, se proyectarán otros documentales.

Mientras que en la parte de cine de ficción destacan The Invite, comedia dramática dirigida por Olivia Wilde, en la que una cena revela emociones profundamente reprimidas y explora las complejidades de las relaciones; el nuevo fenómeno del cine de terror independiente Undertone, que combina elementos paranormales con conflictos familiares, desarrollando una atmósfera de tensión constante; la comedia The Musical, que aborda la ambición, la rivalidad y el caos creativo dentro del mundo del teatro musical; y Saccharine, thriller psicológico que sigue a una joven atrapada en una obsesión con la imagen corporal, abordando temas de presión social y auto percepción.

A lo largo de su existencia, Sundance ha sido reconocido como el festival que da a conocer a nuevas promesas de la cinematografía mundial y ha marcado tendencias con su interesante variedad de películas; ahora es momento de vivir esto en persona en CDMX, en lo que resulta un fin de semana imperdible para ir al cine.