Sundance Film Festival CDMX 2026: Programación, sedes y fechas

Del 30 de abril al 10 de mayo la capital del país albergará parte del festival; podrás disfrutar 15 largometrajes y 6 cortometrajes

Sundance Film Festival CDMX 2026 Foto: X @Cinepolis/Edición La Razón
Por:
Martha Díaz

El cine independiente se hará presente en la Ciudad de México con la tercera edición del Sundance Film Festival CDMX 2026. Este evento es una extensión del prestigioso festival estadounidense y ofrece al público mexicano la oportunidad de disfrutar de películas que han marcado tendencia en el circuito internacional.

En esta edición, la Selección Oficial incluye 15 largometrajes y 6 cortometrajes previamente estrenados en Sundance. Aquí te revelamos las fechas, sedes y la programación que se presentará.

El Sundance Film Festival CDMX 2026 se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo de 2026, con funciones programadas en cinco sedes principales de Cinépolis: Diana, Mitikah, Oasis Coyoacán, Plaza Carso y VIP Miyana. Estas locaciones permitirán que los asistentes disfruten de una experiencia cómoda y accesible.

La venta de boletos comenzará el 10 de abril de 2026 a través del sitio web oficial de Cinépolis, su aplicación y las taquillas de los cines participantes.

Programación del Sundance Film Festival CDMX 2026

La programación oficial del Sundance Film Festival CDMX 2026 está conformada por 15 largometrajes y 6 cortometrajes, todos ellos seleccionados por el Instituto Sundance y exhibidos previamente en el festival de Utah. Estos son:

  • AMERICAN PACHUCO: THE LEGEND OF LUIS VALDEZ, DIR. DAVID ALVARADO | DOCUMENTAL
  • CHASING SUMMER, DIR. JOSEPHINE DECKER | COMEDIA, DRAMA
  • THE OLDEST PERSON IN THE WORLD, DIR. SAM GREEN | DOCUMENTAL
  • NUISANCE BEAR, DIR. GABRIELA OSIO VANDEN, JACK WEISMAN | DOCUMENTAL
  • EVERYBODY TO KENMURE STREET, DIR. FELIPE BUSTOS SIERRA | DOCUMENTAL
  • ONE IN A MILLION, DIR. ITAB AZZAM, JACK MACINNES | DOCUMENTAL
  • LAST FIRST: WINTER K2, DIR. AMIR BAR-LEV | DOCUMENTAL
  • THE MUSICAL, DIR. GISELLE BONILLA | COMEDIA
  • THE AI DOC: OR HOW I BECAME AN APOCALOPTIMIST, DIR. DANIEL ROHER, CHARLIE TYREL | DOCUMENTAL
  • SACCHARINE, DIR. NATALIE ERIKA JAMES | TERROR
  • UNION COUNTY, DIR. ADAM MEEKS | DRAMA
  • THE INVITE, DIR. OLIVIA WILDE | DRAMA, COMEDIA
  • UNDERTONE, DIR. IAN TUASON | TERROR
  • IF I GO WILL THEY MISS ME, DIR. WALTER THOMPSON-HERNANDEZ | DRAMA
  • THE BEST SUMMER, DIR. TAMRA DAVIS | DOCUMENTAL
  • SORROW DOESN’T SLEEP AT NIGHT, DIR. JOSEFINA MONTINO | ANIMACIÓN, FANTASIA
  • MARGA EN EL DF, DIR. GABRIELA ORTEGA | DRAMA, ROMANCE
  • ALBATROSS, DIR. AMANDINE THOMAS | DRAMA
