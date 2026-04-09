El cine independiente se hará presente en la Ciudad de México con la tercera edición del Sundance Film Festival CDMX 2026. Este evento es una extensión del prestigioso festival estadounidense y ofrece al público mexicano la oportunidad de disfrutar de películas que han marcado tendencia en el circuito internacional.
En esta edición, la Selección Oficial incluye 15 largometrajes y 6 cortometrajes previamente estrenados en Sundance. Aquí te revelamos las fechas, sedes y la programación que se presentará.
Sundance Film Festival CDMX 2026: Programación, sedes y fechas
El Sundance Film Festival CDMX 2026 se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo de 2026, con funciones programadas en cinco sedes principales de Cinépolis: Diana, Mitikah, Oasis Coyoacán, Plaza Carso y VIP Miyana. Estas locaciones permitirán que los asistentes disfruten de una experiencia cómoda y accesible.
La venta de boletos comenzará el 10 de abril de 2026 a través del sitio web oficial de Cinépolis, su aplicación y las taquillas de los cines participantes.
Programación del Sundance Film Festival CDMX 2026
La programación oficial del Sundance Film Festival CDMX 2026 está conformada por 15 largometrajes y 6 cortometrajes, todos ellos seleccionados por el Instituto Sundance y exhibidos previamente en el festival de Utah. Estos son:
- AMERICAN PACHUCO: THE LEGEND OF LUIS VALDEZ, DIR. DAVID ALVARADO | DOCUMENTAL
- CHASING SUMMER, DIR. JOSEPHINE DECKER | COMEDIA, DRAMA
- THE OLDEST PERSON IN THE WORLD, DIR. SAM GREEN | DOCUMENTAL
- NUISANCE BEAR, DIR. GABRIELA OSIO VANDEN, JACK WEISMAN | DOCUMENTAL
- EVERYBODY TO KENMURE STREET, DIR. FELIPE BUSTOS SIERRA | DOCUMENTAL
- ONE IN A MILLION, DIR. ITAB AZZAM, JACK MACINNES | DOCUMENTAL
- LAST FIRST: WINTER K2, DIR. AMIR BAR-LEV | DOCUMENTAL
- THE MUSICAL, DIR. GISELLE BONILLA | COMEDIA
- THE AI DOC: OR HOW I BECAME AN APOCALOPTIMIST, DIR. DANIEL ROHER, CHARLIE TYREL | DOCUMENTAL
- SACCHARINE, DIR. NATALIE ERIKA JAMES | TERROR
- UNION COUNTY, DIR. ADAM MEEKS | DRAMA
- THE INVITE, DIR. OLIVIA WILDE | DRAMA, COMEDIA
- UNDERTONE, DIR. IAN TUASON | TERROR
- IF I GO WILL THEY MISS ME, DIR. WALTER THOMPSON-HERNANDEZ | DRAMA
- THE BEST SUMMER, DIR. TAMRA DAVIS | DOCUMENTAL
- SORROW DOESN’T SLEEP AT NIGHT, DIR. JOSEFINA MONTINO | ANIMACIÓN, FANTASIA
- MARGA EN EL DF, DIR. GABRIELA ORTEGA | DRAMA, ROMANCE
- ALBATROSS, DIR. AMANDINE THOMAS | DRAMA