¡Mexicano que se respeta! Guillermo del Toro hace tortillas y canta con mariachi en Sundance

El cineasta mexicano Guillermo del Toro, nominado a los premios Oscar 2026 por Frankenstein, está en el festival de Cine de Sundance, donde dio de qué hablar por su carismática y sencilla personalidad.

El director de cine asistió a una fiesta privada que organizada en su honor por Netflix, ahí el mexicano fue el invitado especial y vaya que sorprendió con su participación en la reunión.

Guillermo del Toro canta con mariachi en Sundance

El cineasta disfrutó su homenaje al máximo, ya que se le puede ver en los videos que circulan en redes sociales cantando junto a un mariachi.

El mexicano se aventó un palomazo interpretando el tema “Ella” del cantautor José Alfredo Jiménez, uno de los clásicos de la música mexicana. Guillermo le puso mucho sentimiento y como dice el dicho “No canta mal las rancheras”.

🎬🇲🇽 Guillermo del Toro celebra sus raíces en Sundance



El cineasta mexicano sorprendió en el Festival de Cine de Sundance 2026 al cantar con mariachi durante una fiesta privada organizada en su honor por Netflix, fuera de la programación oficial del festival. 🎤🎶



Del Toro… pic.twitter.com/duLaH8jtfW — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 27, 2026

El director de cine también cantó otro clásico mexicano. “México Lindo y Querido”, el cual emocionó a los usuarios de Internet.

Del Toro fue elogiado en redes sociales por cantar en el Festival de Cine de Sundance que se realiza en Utah, Estados Unidos.

Guillermo del Toro también hizo tortillas en Sundance

El mexicano andaba con todo en el evento y demostró que es un mexicano que se respeta, porque también se le vio en la cocina haciendo tortillas a mano con su tortillera, Guillermo conoce perfectamente la técnica y mientras el chef y los meseros andaban repartiendo comida, él estaba haciendo sus tortillas tranquilamente hasta las puso en el comal.

🎬🇲🇽 ¡Guillermo del Toro conquista Sundance a su manera!

Entre nominaciones al Oscar por Frankenstein y su talento en Hollywood, el director también se lució en la cocina preparando tortillas a mano como todo un mexicano auténtico 😱🌮https://t.co/syvJG0VioN… pic.twitter.com/lcV4R6AcHR — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 27, 2026

“Se ve tan adorable haciendo sus tortillas”, “Es buen tapatío”, “Quiero ser su amiga”.

Guillermo del Toro está nominado en los Oscar 2026 por su película Frankenstein, la cual compite en 9 categorías. Es uno de los cineastas mexicanos más queridos, que no solo es reconocido en Hollywood por su trabajo, sino que también es famoso por sus obras altruistas, por ayudar a estudiantes a que viajen y representen a México en el mundo.