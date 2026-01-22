Película Frankenstein de Guillermo del Toro obtuvo 9 nominaciones a los premios Oscar 2026

La cinta de Frankenstein de Guillermo del Toro fue una de las favoritas en las nominaciones a los Premios Oscar 2026, ya que salió nominada en 9 categorías.

Si bien no entró a competir en una de las más importantes que fue Mejor Director, el cineasta sí está en la de Mejor Película, que es la máxima categoría de los galardones.

¿En qué categorías está nominada Frankenstein de Guillermo del Toro?

Estas son las categorías en las que compite la película del cineasta mexicano:

Mejor Película

Mejor Actor de Reparto

Mejor Fotografía

Mejor Sonido

Mejor Diseño de Producción

Mejor Guion Adaptado

Mejor Banda Sonora Original

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Diseño de Vestuario

Guillermo del Toro compite personalmente en la de Mejor Película y Mejor Guion Adaptado, en caso de que gane en éstas dos, la estatuilla se la llevaría él. Mientras que en las otras categorías el ganador sería la persona que participó en esa categoría para realizar la película.