Frankenstein de Guillermo del Toro es nominada a Mejor Película en los Oscar 2026

El cineasta mexicano Guillermo del Toro logró estar en las nominaciones de los Oscar en 9 categorías, la cinta compite en la categoría más importante que es Mejor Película.

Sus contrincantes son:

Bugonia

F1

Hamnet

Marty Supreme

Una Batalla tras otra

El agente secreto

Sentimental value

Pecadores

Sueño de trenes

¿De qué se trata la película de Frankenstein de Guillermo del Toro?

La película está basada en el libro de Mary Shelley, pero con los toques de Guillermo del Toro en el que plantea que no siempre el que es un monstruo por fue termina siendo el malo de la historia, como también fue su premisa en La Forma del Agua, ganadora del Oscar.

Guillermo del Toro narra la historia desde la perspectiva del doctor Victor Frankenstein y desde la criatura, ya que ambos cuenta cómo vivieron su relación tóxica entre padre e hijo.

Frankenstein de Guillermo del Toro ı Foto: Redes sociales

Víctor creó a la criatura como una forma de desafiar a su padre, quien era doctor y dejó morir a la mamá de Víctor, siendo un reconocido médico. Entonces Víctor en un acto de demostrar superioridad a su padre decidió crear vida.

Si bien lo logró y creó a esta criatura, interpretada por Jacob Elordi, la criatura quería ser aceptada y querida por su padre, pero Víctor solo le demostró falta de paciencia y desprecio, hasta lo intentó matar para deshacerse de él, pero esto le costó mucho más.

La película se puede ver en la plataforma de Netflix, pero para competir en los Oscar 2026 se tuvo que estrenar en salas independientes de cine.