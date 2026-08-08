El festejo por el cumpleaños número 58 de Pepe Aguilar acaparó titulares pues reunió a familiares y amigos del cantante en una celebración íntima. Sin embargo, un detalle se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales.
Las imágenes del evento que fueron compartidas encendieron rumores sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar, la hija menor del artista, quien está casada desde hace dos años con Christian Nodal.
¿Está embarazada? Ángela Aguilar desata rumores tras FOTOS del festejo de Pepe Aguilar
Los videos publicados por Pepe Aguilar y otros invitados, como Jomari Goyso, presentador de televisión y amigo de la familia, mostraron a Ángela Aguilar disfrutando de la fiesta junto a su esposo Christian Nodal. La intérprete de 23 años incluso dedicó el tema “Contigo en la Distancia” a su papá, gesto que fue muy aplaudido en redes sociales.
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Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue la apariencia de la cantante, pues algunos aseguraron que su ropa y postura hacían que su abdomen se viera distinto.
Los comentarios no tardaron en multiplicarse. “Ahí hay un bebé”, “Ojalá que sí esté embarazada”, “Vamos a ser tías”, escribieron seguidores en plataformas como TikTok e Instagram. Además, varios usuarios señalaron que en los clips del festejo que fueron difundidos Ángela Aguilar bebió agua en lugar de vino, lo que aumentó los rumores y teorías.
Aunque Ángela Aguilar y Christian Nodal no han confirmado ni desmentido los rumores de embarazo, la emoción crece entre sus fans, quienes esperan que en las próximas semanas se dé alguna noticia oficial.
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