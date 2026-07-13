Emiliano Aguilar se pelea a golpes en festival y él reacciona: ‘Estoy pelón como mi papá’ | VIDEO

Emiliano Aguilar se pelea a golpes en festival y expone el motivo

En redes sociales, se hizo viral un reciente video en el que Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, intercambia golpes con otro hombre mientras que se encontraban cerca de los camerinos en el área de producción del festival.

El altercado fue detenido por personal de seguridad y otras personas presentes antes de que escalara, pero quedó documentado y generó varias opiniones en plataformas como X.

Emiliano Aguilar protagonizó una fuerte pelea a golpes en pleno Bélico Fest de California!



El hijo mayor de Pepe Aguilar en el ojo del huracán tras violento altercado físico en instalaciones del BMO Stadium en Los Ángeles, California.



Visita https://t.co/sggMRoj1FK… pic.twitter.com/wn1lBhe4KT — José Luis Morales (@JLMNoticias) July 13, 2026

En el video, podemos ver el momento en que ya hay golpes entre Emiliano Aguilar y el otro individuo. Lanzan algunos golpes al aire y luego llevan la pelea al sueño, donde comienza a arremolinarse gente antes de que los encargados de seguridad logren intervenir.

TE RECOMENDAMOS: Entérate Video de Adriana Barrientos al momento de ser asaltada se vuelve viral

Emiliano Aguilar reacciona a su pelea

A través de su cuenta de Instagram, el hermano de Ángela Aguilar habló sin filtros sobre lo ocurrido, en el estilo que ya lo caracteriza ante sus seguidores en redes sociales.

“Todo está bien, no pasó nada, ese pend*** me la peló bien macizo. La neta una disculpa, la neta ese wey tiene como un año que me anda c***ndo el palo que me va a hacer algo”, acusó.

De este modo, el rapero aseguró que el pleito público era consecuencia de un conflicto anterior con la otra persona, quien desde hace tiempo había dejado clara su intención de tener un encuentro con Aguilar. “Yo no me dijo de nadie”, advirtió para finalizar con el mensaje.

Emiliano Aguilar se burla de su papá

En otro video, Emiliano Aguilar decidió agregar un poco de humor al tema, ya que en el video de la pelea, el famoso aparece sin su característica gorra, por lo que queda en evidencia que enfrenta una calvicie temprana.

En lugar de buscar defenderse, el famoso prefirió hacer referencia a su padre, Pepe Aguilar, quien desde hace años ha destacado por tener unas entradas prominentes, pero aún cabello en la cabeza.

“Lo único que me cag* de todo este pedo que acaba de pasar es que chale, estoy pelón como mi papá, descubrieron mi secreto”, dijo con una voz más tranquila que generó risas entre sus seguidores.

¿Quieres saber más?

¿Emiliano Aguilar estará en La Casa de los Famosos México? Rosa María Noguerón dice esto

¿Emiliano Aguilar le hizo una tiradera a Nodal? Esto se sabe de la canción viral

¿De qué murió Sam Neill que interpretó a Alan Grant, el protagonista de ‘Jurassic Park’?

¡INSÓLITO! Aficionados argentinos e ingleses se agarran a golpes en la tribuna del estadio (VIDEO)