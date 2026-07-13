¿De qué murió Sam Neill que interpretó a Alan Grant, el protagonista de ‘Jurassic Park’?

Sam Neil murió en Sydney este 13 de julio, una noticia que sorprendió al mundo del cine y a los seguidores del actor de 78 años de edad que protagonizó la icónica película Jurassic Park. El famoso era

¿De qué murió Sam Neill?

La familia del actor confirmó su fallecimiento a través de la cuenta oficial del histrión en redes sociales con un breve comunicado con un fondo blanco y letras negras tipo máquina de escribir.

“Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", aseguraron al inicio del mensaje.

Asimismo, destacaron que el fallecimiento también resultó inesperado para ellos, quienes no esperaban su partida, ya que el histrión había logrado superar el linfoma angioinmunoblástico de células T que le había sido diagnosticado anteriormente.

“Su pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam no padecía cáncer. Expresan su más sincero agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por la increíble atención brindada”, detallaron sobre el lugar de la muerte.

La familia agregó que próximamente se brindará más información, pero hasta ahora se desconoce cuál fue la causa exacta de la muerte del famoso, por lo que permanece la incertidumbre sobre qué le pasó.

“Se compartirán más detalles próximamente, pero por ahora, en nombre de la familia, les pedimos que respeten su privacidad mientras atraviesan este inmenso dolor”, finalizan en el mensaje,

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para la familia de Sam Neill, quienes desearon una pronta resignación y el descanso del reconocido actor que a través de los años conquistó al público con sus interpretaciones.

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