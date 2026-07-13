Muere el actor Sam Neill, protagonista de ‘Jurassic Park’

El actor neozelandés Sam Neill ha falleció este lunes a los 78 años.

La familia del intérprete, recordado especialmente por sus papeles protagonistas en Jurassic Park o El Piano, explicó a través de un comunicado compartido en las redes sociales que la muerte de Neill en Sydney fue “repentina e inesperada” sin especificar los motivos.

“Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida”, escribió su familia.

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Después de una larga batalla contra el cáncer, Neil anunció el pasado abril “estar limpio” gracias a un innovador tratamiento que le liberó de un raro linfoma denominado angioinmunoblástico de células T, un cáncer de sangre de etapa 3 poco común del que fue diagnosticado hace cinco años.

Su fallecimiento no tuvo relación con esta enfermedad.

“Nos reconforta el hecho de que Sam se liberara del cáncer”, especifica la familia.

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FGR