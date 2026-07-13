¿Quiénes son los hijos de Sam Neill? Actor de Jurassic Park que murió

El cine se vistió de luto tras haberse dado a conocer la muerte del actor Sam Neil, protagonista de Jurassic Park, a los 78 años de edad, quien falleció este 13 de julio en Sidney, de manera repentina después de encontrarse libre de cáncer.

La noticia ha sorprendido a más de uno y también ha generado dudas sobre la vida personal del artista, por quienes no sabían si el famoso tuvo hijos y cómo se conforma su descendencia. A continuación, te compartimos lo que sabemos respecto a sus hijos.

⚫️ ¡El mundo del cine de luto! El actor neozelandés Sam Neill ha falleció este lunes a los 78 años.https://t.co/4xfS2iwPHa — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 13, 2026

¿Quiénes son los hijos de Sam Neill?

Sam Neil murió rodeado de su familia tras cinco décadas de trayectoria en el cine. A lo largo de su vida, se casó en dos ocasiones y tuvo un total de cuatro hijos a lo largo de su vida.

El mayor de ellos es Andrew, nacido en 1969. Fue dado en adopción al poco tiempo de nacer, pero logró reencontrarse con su padre en 1994 y reconstruir su relación pese a las dificultades.

Después, Tim nació en 1983 y es el único hijo de su matrimonio con su primera esposa, la actriz neozelandesa, Lisa Harrow, el cual terminó en 1989 sin drama público. Tim se ha dedicado a consolidar una carrera como un experto técnico en cinematografía.

El mismo año de la separación, el histrión conoció a la maquilladora japonesa, Noriko Watanabe, lo que en 1991 llevó al nacimiento de Elena, su tercera hija. La joven ha sido la más interesada de la familia en seguir con los pasos de su padre, al formar parte de varias producciones.

La pareja permaneció unida por casi tres décadas antes de que se separaran de manera discreta, siempre buscando alejar los asuntos familiares del foco mediático para proteger la privacidad de los involucrados.

Cabe mencionar que Watanabe había tenido un matrimonio anterior que dejó como fruto a Maiko, niña a la que adoptó Sam y crio como propia. Actualmente, es consultora de hospitalidad y operaciones de alimentos y bebidas.

Cabe mencionar que aunque el famoso mantuvo una relación entre 2018 y 2021 con la periodista australiana Laura Tingle, de esta relación no llegó un nuevo hjo y en realidad, se habló poco de esta etapa por el carácter reservado de Neil.

A través de los años, Sam Neil se expresaba orgulloso sobre sus cuatro hijos y ocho nietos, a quienes consideraba como el mayor legado de su vida. En los últimos años reconoció que no tenía pareja y que la enfermedad le había llevado a reflexionar sobre el paso del tiempo.

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