¿Bonnie Tyler tuvo hijos? ¿Quiénes son?

Bonnie Tyler, la famosa cantante que interpretó el tema “ Total Eclipse of the Heart” o “Eclipse total del corazón” falleció a los 75 años, por lo que es una gran pérdida para el mundo de la música.

Los fans recuerdan a la cantante por este exitoso tema, pero también por otras de sus canciones como “It’s a Heartache” o “Holding Out for a Hero”.

Tras su deceso, los fans quieren saber más sobre su historia de vida y familiar.

¿Quiénes son los hijos de Bonnie Tyler?

Bonnie Tayler no tuvo hijos biológicos, para la cantante formar una familia era uno de sus más grandes sueños, sin embargo, el destino y la vida le impidieron cumplirlo, pero ella aceptó su camino.

¿Por qué Bonnie Tyler no pudo tener hijos?

La misma cantante contó su historia en varias entrevistas y señaló que una vez que se casó con su esposo Robert Sullivan en 1973, decidieron tomarse un tiempo para formar una familia, cuando por fin se sentían listos para tener hijos lo intentaron.

Bonnie quedó embarazada rápidamente y la felicidad los invadió, sin embargo todo se oscureció cuando al poco tiempo la cantante sufrió un aborto espontáneo.

Esta tragedia los marcó como pareja, pero siguieron intentando, pero el resultado era el mismo, así que la artista decidió que ya no iba a pelear contra su destino.

“Me quedé embarazada muy rápido, pero después de dos meses y medio, tuve un aborto. Fue una época horrible. Lo intentamos de nuevo, pero después de dos años no me quedaba embarazada, así que pensamos que no estaba destinado a ser”, contó Tyler en una entrevista con la BBC.

La cantante decidió tener hijos adoptivos y tuvo cinco ahijados, 16 sobrinas y sobrinos, y 12 sobrinos nietos, a quienes les dio el amor de madre que tenía guardado y que no pudo experimentar con hijos propios.

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