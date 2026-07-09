¿Quién era Bonnie Tyler y de qué murió?

Bonnie Tyler, una de las estrellas más brillantes de la música internacional se apagó, conmocionando a la industria. La intérprete del clásico “Total Eclipse of the Heart” falleció el 8 de julio en Faro, Portugal, a los 75 años, tras complicaciones de salud que la mantuvieron hospitalizada desde mayo.

Su partida deja un legado de más de cinco décadas de carrera, marcada por su inconfundible timbre de voz y éxitos que trascendieron generaciones. Conoce la trayectoria de la cantante británica Bonnie Tyler y de qué murió.

¿Quién era Bonnie Tyler?

Bonnie Tyler nació como Gaynor Hopkins en Skewen, Gales, en Reino Unido, el 8 de junio de 1951. Desde joven mostró inclinación por la música, inspirada por figuras como Janis Joplin y Tina Turner.

Tras liderar pequeños grupos locales, fue descubierta por RCA Records y adoptó su nombre artístico. Su primer gran éxito llegó en 1977 con “Lost in France”, seguido por “It’s a Heartache”, que la catapultó a la fama internacional.

En los años 80 Bonnie Tyler alcanzó la cima gracias a su colaboración con el productor Jim Steinman, con quien grabó “Total Eclipse of the Heart”, tema que vendió millones de copias y se convirtió en un himno global.

Además, a lo largo de su carrera lanzó 17 álbumes de estudio, vendió más de 100 millones de discos y recibió múltiples nominaciones al Grammy. En 2022 fue distinguida con la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la música.

¿De qué murió Bonnie Tyler?

La artista Bonnie Tyler fue hospitalizada en mayo de 2026 en Faro, Portugal, debido a una perforación intestinal que requirió cirugía de emergencia. Tras la operación, su estado se complicó, por lo que fue inducida a un coma y sufrió un paro cardiaco del que logró ser reanimada.

Aunque mostró signos de recuperación en junio, finalmente falleció el 8 de julio a consecuencia de las complicaciones derivadas de esa enfermedad.

Su familia confirmó que murió en el hospital, rodeada de atención médica. “La familia y el equipo de Bonnie están destrozados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, expresaron los familiares de Bonnie Tyler.

La cantante Bonnie Tyler ı Foto: AP

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