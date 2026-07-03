Sofía, esposa de Luis Alfonso Campa, mejor conocido como Pompo del grupo Los Payasónicos, murió este viernes 3 de julio después de enfrentar complicaciones serias de salud. La noticia fue confirmada en redes sociales por el comediante.

“Con el alma desgarrada. Te amaré por siempre mi güerita hermosa”, escribió el humorista en sus redes sociales, donde incluyó la foto de su mujer costada en el pasto con una playera verde y el cabello pintado de un color rojo intenso.

En la imagen, se detallaba que la mujer nació el 25 de octubre de 1987 y murió un 3 de julio del 2026. “Tu luz sigue brillando en nuestros corazones hoy y siempre”, agregaba en la postal.

La publicación se hizo viral rápidamente entre la comunidad de los Payasónicos y seguidores de Pompo Campa, quienes conocían la historia de vida de la pareja.

¿De qué murió Sofía Reyna, esposa de Pompo Campa de Payasónicos?

La esposa de Pompo murió después de una larga batalla contra un astrocitoma frontal, un tipo de cáncer cerebral que enfrentó durante más de siete años, en los que se sometió a varios tratamientos y cirugías.

Un astrocitoma frontal es un tipo de tumor cerebral que se origina en los astrocitos del lóbulo frontal. La gravedad del mismo varía según el grado del tumor, que va del I al IV.

Luis Alfonso Campa, ‘Pompo’, integrante de Los Payasonicos, dio a conocer el lamentable fallecimiento de Sofía Reyna, su esposa.



Sofia llevaba mucho tiempo combatiendo un tumor cerebral. El apoyo y muestras de cariño ha sido muy notorio en las redes del comediante.



QEPD 🤍 pic.twitter.com/JUG0SAY10W — Arath Uva ⚽ (@arath_drake5) July 3, 2026

Según reveló el humorista, Sofía Reyna había sido hospitalizada de emergencia en diciembre de 2025 por unos intensos dolores de cabeza y pidió oraciones por la salud de su esposa.

Posteriormente, se dio a conocer que la pareja del regiomontano llevaba luchando contra un astrocitoma frontal desde hace más de siete años. Ahora, tras revelarse la muerte de la mujer, las redes sociales se han llenado de mensajes solidarios.

Entre las publicaciones, usuarios destacaron la fortaleza y el compromiso que demostró Pompo a través de los años, pues permaneció al lado de su pareja hasta en los últimos momentos.

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