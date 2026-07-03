Maná dará concierto en el Estadio CDMX durante partido México-Inglaterra: ¿A qué hora y dónde verlo?

Este domingo 5 de julio se define si México avanza o no a cuartos de final del Mundial 2026 durante el partido contra Inglaterra que se desarrollará en el Estadio de la Ciudad de México, tras sorprender con su pase a octavos el pasado martes.

Y el último partido del torneo en territorio mexicano no puede estar completo sin la participación de un ícono de la música nacional, el grupo Maná que causó furor en la inauguración de la Copa del Mundo y ahora participará de manera activa en el juego de octavos.

No hay manera de que Oasis le gana a Maná. Miren nada más ese aura de “oye mi amor” en el @EstadioBanorte 🏟️🤩🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/pUlCPIAzte — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) July 2, 2026

Maná en el medio tiempo del México-Inglaterra

Se confirmó que Maná regresará a la cancha del Estadio de la Ciudad de México para hacer vibrar a la afición una vez más, donde se encargarán de amenizar el medio tiempo del histórico partido.

La banda mexicana va a interpretar una sola canción, pero hasta el momento se desconoce cuál será el tema que escucharemos, pues cabe mencionar que la agrupación cuenta con un amplio repertorio musical, con décadas de trayectoria.

Si bien hace días se decía que la banda mexicana se presentaría al inicio del partido mientras que los jugadores estarían calentando o incluso se especulaba de un escenario alternativo fuera del escenario, este 3 de julio se confirmó que la participación será en el medio tiempo.

Sobre la hora, es un tanto inexacta. Apenas hace un par de horas se había mencionado que el partido habría sido adelantado al medio día del 5 de julio debido a que se espera una fuerte tormenta eléctrica a las 18:00 horas, tiempo original del arranque.

🇲🇽 VS 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Pues parece que FIFA se está echando para atrás con el cambio de horario!!!



Todo indica que el partido se mantendrá a las 6:00 pm.



Hay molestia de ambas federaciones.



A esperar qué pasa…🤷🏻‍♂️



Jajajajaja qué relajo!!! @TUDNMEX — Gibrán Araige (@GibranAraige) July 3, 2026

Sin embargo, después de diversas críticas, se ha mencionado que la FIFA habría reconsiderado y por ello, se habría retomado el horario original pese a las complicaciones climatológicas. Recordemos que el pasado martes, el partido México-Ecuador se atrasó por las lluvias.

La manera más sencilla de saber a qué hora ver a Maná en el partido México-Inglaterra es esperar al inicio del partido y esperar los 45 minutos del primer tiempo, así como la pausa de hidratación.

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