Liam Gallagher de Oasis dice que México perderá 5-0 contra Inglaterra; Fher de Maná le contesta

La previa del partido México vs. Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 encendió las redes sociales con el inesperado cruce de palabras entre dos figuras de la música. Liam Gallagher, vocalista de Oasis, lanzó un pronóstico bastante optimista para el equipo inglés, pues aseguró que Inglaterra vencería al Tricolor con un contundente 5-0.

La respuesta no tardó en llegar desde México y Fher Olvera, líder de Maná, defendió a la Selección Nacional con un mensaje directo y lleno de orgullo azteca que rápidamente se volvió viral. El clip ya acumula más de 500 mil Me Gusta en Instagram.

Liam Gallagher de Oasis afirma que México perderá contra Inglaterra 5-0; Fher de Maná le contesta: ‘Ubícate’

Liam Gallagher afirmó a través de su cuenta de X que Inglaterra vencerá a México en el partido de este domingo. El líder de Oasis escribió: “Creo que venceremos a México 5-0”. La publicación generó miles de reacciones entre aficionados ingleses y mexicanos, quienes no dudaron en comentar la publicación con memes.

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Algunas respuestas en X, antes Twitter, fueron:

“Te amo Oasis, pero el domingo gana MX!”.

“No te preocupes, Liam, cuando Inglaterra quede eliminada, le pediré a México que añada Wonderwall a su lista de reproducción para que siga sonando”.

Fher Olvera de Maná también salió al quite y reaccionó con un video en Instagram, en el que se mostró incrédulo ante la predicción del británico. Con tono firme, el cantante de “Oye Mi Amor” declaró: “El cantante de Oasis dijo que México iba a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches; ubícate, güey. ¿5-0? Cálmate; nos vemos el domingo a ver cómo nos va, güey”.

El clip de respuesta de Fher de Maná ya acumula más de 500 mil Me Gusta y otros miles de comentarios, entre los que destacan:

"Fher el domingo después de ganarle a Inglaterra todos cantaremos oye mi amor a todo pulmón“.

"Oficialmente Maná es muy superior a Oasis… ‘Oye Mi Amor’ al final a todo pulmón“.

"Y quien es Oasis??“.

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