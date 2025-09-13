Anais Gallagher, hija de Noel Gallagher, compra merch pirata de Oasis en CDMX | VIDEO

Poco a poco, México se ha vuelto un sitio ideal para comprar merch de artistas de talla internacional y Anais Gallagher lo sabe. La hija de Noel Gallagher, el líder de Oasis, sorprendió a los fans de la banda cuando la vieron paseándose entre los puestos ambulantes que se ubican a las orillas del Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

La joven modelo e influencer Anais Gallagher fue vista durante la tarde, antes del primer concierto de Oasis en CDMX. Lucía un vestido largo de inspiración mexicana, decorado con bordados coloridos y llevando su cabello rubio suelto.

La hija de Noel Gallagher no pasó desapercibida entre los asistentes al show y generó gran actividad en redes sociales como X y TikTok. Según asistentes y admiradores, Anais se mostró amable y sonriente mientras recorría los puestos de merch pirata, donde se detuvo a observar algunos productos curiosos relacionados con la banda.

Anais Gallagher having a look at the Oasis merch markets 👀 🇲🇽



🎥freeimtv #OasisLive25

Entre los artículos más comentados en redes sociales, se encuentran las camisetas con diseños humorísticos sobre la conocida rivalidad entre Noel y Liam Gallagher, como una con gatitos peleando y otras que mezclaban el clásico logotipo de Oasis con referencias a agrupaciones populares como Los Temerarios, generando reacciones entre los fanáticos tanto por lo original como por lo inesperado de las combinaciones.

Además, también circularon fotografías de playeras que personifican a los hermanos Gallagher como personajes de Los Simpson. Los británicos lucen en el estampado de las prendas una fisionomía muy parecida a la de Moe, pues tienen la piel amarilla y la boca sobresale del rostro.

#Galería | ¡La espera concluye! Después de casi dos décadas de silencio, la icónica banda británica Oasis (@oasis) regresa a México. Las redes sociales se llenan de mensajes de bienvenida, y las expectativas crecen conforme se acerca el instante de su primer show#Oasis…

¿A qué se dedica Anais Gallagher, hija de Noel Gallagher?

Anais Gallagher es hija del líder y guitarrista de Oasis Noel Gallagher y la publicista Meg Mathews. La joven ha construido una carrera en el mundo del entretenimiento y la moda, siempre algo alejada del legado musical de su padre y de su tío Liam.

Nació en el 2000 y se ha desempeñado principalmente como modelo, trabajando con reconocidas marcas y apareciendo en campañas para firmas como Dolce & Gabbana y Reebok. También ha posado para la portada de reconocidas revistas de moda como Tatler y Vogue.

Además de modelar, Anais Gallagher estudió fotografía en la Universidad de las Artes de Londres y ya ha participado como colaboradora en algunas publicaciones, donde escribe sobre temas de actualidad, cultura y estilo de vida.

La joven también tiene una presencia activa en redes sociales, por lo que se ha convertido en una influencer, y ha utilizado su plataforma para hablar de moda, causas sociales y feminismo.

Recientemente Anais Gallagher apareció en Grazia UK, como compartió en su cuenta de Instagram.