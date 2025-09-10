A pocos días de que Oasis deleite a sus fans en la Ciudad de México, una imagen del guitarrista Paul Bonehead Arthurs encendió las redes sociales. En su cuenta de Instagram, el músico compartió una foto tomada desde un automóvil, mientras esperaba en el acceso a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Además, más tarde publicó un clip en el que se ve que viajan por la CDMX.

La imagen captura el emblemático letrero con la palabra “México” y él escribió: “Wee Haaaa”, lo cual anticipó su presencia en el país y desató una ola de reacciones entre los seguidores. Algunos fans le dieron la bienvenida al país y otros seguidores pidieron a la banda que no asistieran al programa matutino Venga la Alegría, para evitar situaciones incómodas u homenajes peculiares.

Oasis comparte FOTO en México; fans piden que ‘no vayan a Venga la Alegría’

En su publicación, el guitarrista recibió múltiples comentarios llenos de emoción, en los que los fans lo invitan a probar la comida típica mexicana, como el pozole y las tostadas de tinga, le ofrecían bebidas tradicionales y le expresaban cariño en su esperada llegada al país.

Además, algunos seguidores aprovecharon el momento para bromear, pidiéndole que evitara completamente el programa Venga la Alegría, haciendo alusión a una broma local tras momentos sublimes que nos ha regalado la televisión mexicana, como cuando hicieron viajar a Katy Perry en un microbús.

“No vayan a venga la alegría”

“Venga la alegría ni el Capi Pérez nos representan como mexicanos”

“¡Bienvenidos a su casa hermano!”

“Te quiero mucho Bonehead, tú eres igual de importante que los Gallagher”

¿Quién es Bonehead, integrante de Oasis que compartió la foto en México?

Paul Bonehead Arthurs es un guitarrista británico que tuvo un papel clave en la formación original de Oasis, pues fue responsable de ayudar a dar forma al sonido característico del grupo britpop desde principios de los noventa. El músico participó activamente en álbumes emblemáticos como Definitely Maybe y (What’s the Story) Morning Glory?, de donde provienen temas le dieron fama mundial a la banda.

Tras su salida en 1999, ha continuado su carrera musical en distintos proyectos, manteniendo una relación cercana con sus seguidores, quienes aún lo consideran uno de los pilares del legado de Oasis. Además, tras el regreso de la banda, él también se unió y tocarán juntos el próximo viernes 12 y el sábado 13 en el Estadio GNP Seguros.