Fan mexicano se disculpa con Katy Perry por los ‘osos’ que le hicieron pasar en Venga la Alegría

La visita de Katy Perry a México, en noviembre de 2024, sin duda será un episodio que los fans de la cantante no olvidarán. La participación de la intérprete de “Firework” en el programa matutino Venga la Alegría, ha sido uno de los momentos más surreales de que la televisión mexicana le ha dado al mundo.

Luego de los “osos” o momentos incómodos y vergonzosos que los conductores del programa le hicieron pasar a Katy, el martes 19 de agosto, un fan mexicano le ofreció disculpas a la artista durante un concierto en Nashville.

El momento se volvió viral rápidamente y los usuarios no tardaron en reaccionar con memes y comentarios graciosos.

Durante un concierto del The Lifetimes Tour 2025, un fan mexicano sorprendió a Katy Perry cuando subió al escenario disfrazado del icónico gato de su fragancia. El joven se presentó como Orlando y dijo ser originario de Monterrey.

El fanático aprovechó el momento para dirigirse a la cantante diciendo: “En nombre de todo México, te pedimos una disculpa por lo que pasó en Venga la Alegría”.

La reacción de Katy Perry fue curiosamente una mezcla de sorpresa y humor que sorprendió al público. Con una sonrisa, la cantante respondió: “Sí deberían disculparse”. Orlando agregó “te entiendo, te amo mucho”, provocando risas entre los asistentes.

Para finalizar, la artista aseguró que, pese a la mala experiencia, regresará a tierra azteca: “Pero ¿sabes qué? Yo regresaría a México porque amo a México. ¡Viva México!”.

¿Qué pasó en Venga la Alegría que incomodó a Katy Perry?

Katy Perry participó en noviembre de 2024, como parte de la promoción de sus conciertos, en el programa Venga la Alegría, de TV Azteca. Durante esa visita, fue invitada a realizar dinámicas algo incómodas que incluyeron coreografías improvisadas y hasta subir a un autobús público, llamado “micro” en la capital de México.

Sus reacciones de incomodidad se volvieron virales en redes sociales y el público hizo muchos memes. Aunque ella sonrió frente a cámaras, muchos interpretaron algunos gestos como que no disfrutó la experiencia.

Además, en el mismo programa, los conductores realizaron un homenaje a la carrera de la cantante estadounidense. Figuras como Tábata Jalil usaron los vestuarios más icónicos de la trayectoria de la artista mientras bailaban y cantaban un mix de temas como “Last Friday Night”, “Hot N’ Cold” y “Dark Horse”.