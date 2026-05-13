La familia Aguilar atraviesa un momento de profundo dolor tras la inesperada muerte de Chancho, el pug negro que se había convertido en uno de los compañeros más queridos dentro de su hogar. La noticia fue confirmada a través de la cuenta de Instagram @minilapug, dedicada a los perritos de la familia, donde se compartió un emotivo mensaje de despedida que rápidamente conmovió a seguidores y fanáticos de los Aguilar.

Muere Chancho, el perrito de los Aguilar, en un terrible accidente

Chancho, uno de los pugs de los Aguilar, murió en un accidente que ocurrió el pasado fin de semana en la alberca de la residencia familiar, dejando un vacío irreparable para todos, especialmente para la madre de la familia, quien mantenía un vínculo muy especial con Chancho.

La cuenta @minilapug, dedicada a los perritos de la familia, realizó una publicación en redes sociales anunciando la muerte de este perrito que se llenó de mensajes de apoyo y solidaridad, reflejando el cariño que el público también había desarrollado hacia el pequeño pug.

En el comunicado se detalló: “Este fin de semana falleció Chancho por un accidente en la alberca. Nos duele muchísimo despedirnos de él. Fue un gran compañero para toda la familia, pero sobre todo para mi mamá. Un verdadero forever puppy”.

Chancho tenía apenas cinco años, y según la familia, aún le quedaba mucho por vivir. Sin embargo, se aferran a la tranquilidad de saber que siempre fue un perro feliz, dormilón, cariñoso y muy amado. “Vamos a extrañar sus ladridos roncos, sus ronquidos, su carita y toda la ternura que traía a la casa. Te queremos siempre, Chancho. Gracias por tanto amor”, añadieron en el mensaje los Aguilar.

Ángela Aguilar, la hija menor de Pepe Aguilar, comentó con tristeza: “Chanchito”, con un corazón blanco y un emoji de una carita amarilla llorando.

El perrito se había convertido en parte esencial de la vida cotidiana de los Aguilar, acompañando momentos familiares y siendo protagonista de diversas publicaciones en redes sociales de Pepe Aguilar y Ángela. Los fans de la dinastía siempre resaltaron lo tierno y consentido que era, lo que lo hizo destacar como uno de los miembros más entrañables de la familia.

La noticia de la muerte del perrito generó una ola de reacciones en plataformas digitales, donde seguidores y amigos de los Aguilar compartieron palabras de aliento y recuerdos de Chancho.