Critican a Pepe Aguilar tras aparecer en pleno concierto de Peso Pluma | VIDEO

Pepe Aguilar se ha convertido en el centro de una nueva controversia después de que recientemente se presentó como invitado especial en un concierto de Peso Pluma, el mayor exponente de los corridos tumbados a nivel global.

Durante el reciente concierto de Peso Pluma, el joven artista presentó al veterano con unas palabras de admiración: “Para mí es un honor, yo lo admiro muchísimo, lo respeto con mi alma y con mi vida y mi corazón, es un artista que yo siempre he escuchado, desde que yo estaba niño, hasta hoy en día, y tengo la posibilidad y el honor de presentárselos hoy, esta noche, Pepe Aguilar”.

El momento en el que dos importantes figuras de diferentes generaciones del regional mexicano se reunieron no fue tomado con mucho apoyo por parte de los presentes, quienes no dudaron en abuchear al suegro de Christian Nodal cuando lo vieron sobre el escenario.

A pesar de todo, los abucheos no fueron impedimento para que siguiera la presentación del famoso, así como de que varias personas sí disfrutaran de la presentación del reconocido cantante de regional mexicano.

“Una noche de puro orgullo mexicano, ahora sí que Pura Doble P, gracias Hassan por tus palabras y la invitación”, celebró el intérprete de ‘Prometiste’ en su cuenta de Instagram.

En redes sociales, no se hicieron esperar los comentarios que acusaban a Pepe Aguilar de no ser congruente, ya que en el pasado había criticado los corridos tumbados.

También señalaron que esta aparición venía después de cancelaciones en las presentaciones solistas de cantante de regional mexicano, por lo que no faltaron las burlas contra él. Algunas reacciones fueron:

“Pepe no está llenando pues ya lo están promocionando con Peso Pluma”.

“Si el señor criticaba la música de Peso”.

“Ahora va a decir que por él se llenó el concierto”.

“Pero si Pepe Aguilar odia esa música”.

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre los corridos tumbados?

Hay que recordar que el hijo de Flor Silvestre había dado una opinión contundente y brutal sobre los corridos tumbados, cuando calificó hace cinco años que el estilo musical de Peso Pluma como “música mediocre, chafa y pinche”.

Las declaraciones específicas del intérprete de ‘Por Mujeres como tu’ fueron: “Esta madre que está pasando ahorita con la música mediocre, chafa y pinch, va a generar que venga una bonanza de artistas como no te la vas a acabar, porque todos estos chavos, de esta generación, que realmente sí son talentosos, que realmente sí son músicos y que están creciendo con toda esta mierd, dicen ´yo voy a hacer otra cosa´“

A pesar de esto, la dinámica de Pepe Aguilar con Hassan cambió, pues en 2023, el famoso había suavizado su postura al admitir que le gustaban algunas canciones de Peso Pluma, pero parece que los fans no perdonan al artista.