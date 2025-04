Afirman que Peso Pluma planea dejar Los Ángeles y mudarse a Europa

El cantante mexicano Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, podría estar atravesando una crisis importante, a pesar de su éxito global en la música, especialmente con sus éxitos como “Ella baila sola” y “La bebé”.

Según informes de la experta en el mundo del espectáculo, Chamonic, Peso Pluma habría decidido cerrar sus oficinas en Los Ángeles, California, donde reside actualmente.

Este movimiento podría estar relacionado con el escándalo de Los Alegres del Barranco, cuyo escarceo con la apología del delito, al mostrar fotos de narcotraficantes en sus conciertos, les costó la cancelación de sus visas.

Peso Pluma planea dejar Los Ángeles y mudarse a Europa

Además de esta decisión, Peso Pluma estaría considerando mudarse a Europa. Según se indica, el cantante estaría a punto de adquirir un departamento en el continente europeo, y la razón de su traslado podría estar vinculada a su creciente presencia en esa región.

Peso Pluma comenzará su gira europea, La Doble P World Club European Tour, y también participará en el “El Morriña Festival 2025” en La Coruña, España.

Fechas del Tour por Europa de Peso Pluma. ı Foto: IG @doubleprecords

Con ello, el artista aprovecharía su estadía para establecerse en algún país europeo, aunque hasta el momento no ha confirmado ni desmentido esta información.

Chamonic escribió: “A mí no me crean pero me confirman que Peso Pluma, acaba de cerrar sus oficinas en la ciudad de Los Ángeles ojo no las de Pajín récord no, las oficinas de peso pluma pues me dicen que después de todo este escándalo con Los Alegres Del Barranco, él como otros varios artistas, han decidido protegerse y peso pluma, decide cerrar sus oficinas”.

En la publicación se lee: “También me cuentan que ya está en trámites para comprar un departamento o una casa en Europa porque ya está con las maletas bien hechas para irse y aprovechará su participación en El “Morriña Festival 2025” y su gira “La Doble P World Club European Tour.” Eso sí se irá antes de comenzar la gira y así no se verá extraño el cambiando de País".

El futuro de Peso Pluma en Europa parece ser prometedor, pues se anticipa que su presencia se amplifique debido a sus compromisos profesionales y a su posible residencia en el continente antes de que inicie su gira.

Este cambio también refleja la creciente internacionalización del artista, quien sigue marcando la pauta en el mundo de la música regional mexicana y los corridos tumbados.